Genthner macht in Königsbach-Stein Wahlkampf am Gartenzaun

Anzeige

Ein leichter Wind pfeift durch die Straßen, während die Sonne vom Himmel brennt. Heiko Genthner steht in der Einfahrt von Ursula und Walter Hutmacher und unterhält sich mit ihnen: über die Corona-Krise, über Persönliches – und über das, was sich die beiden für Königsbach-Stein wünschen. Genthner (parteilos) ist amtierender Bürgermeister der Gemeinde und will am 5. Juli wiedergewählt werden.

Weil ein normaler Wahlkampf momentan aufgrund der Corona-Krise nicht ohne Weiteres möglich ist, hat Genthner sich etwas überlegt: Am Gartentor und über die Hecke hinweg will er mit den Menschen ins Gespräch kommen – mit ausreichend Sicherheitsabstand und ohne Gesundheitsrisiko.

„So kann man die aktuellen Hygienehinweise berücksichtigen und sich trotzdem miteinander austauschen“, sagt Genthner, der bei seinen Besuchen nicht mit leeren Händen erscheint. Weil er Königsbach-Stein zum Blühen bringen wolle, verteile er Bio-Düngestäbchen, erklärt er: „Das ist etwas Nützliches und Nachhaltiges.“ Der amtierende Bürgermeister ist abends und nachmittags in seiner Gemeinde unterwegs, wann immer es Terminplan und Wetter zulassen.

Dabei sucht er sich einen Ausgangspunkt und schaut dann, wen er im Garten oder im Hof antrifft. Seine Beobachtung bisher: Freitags und samstags sind die meisten Menschen in ihren Gärten. Viele wollen mit ihm ins Gespräch kommen, wollen Fragen stellen, Anregungen und Wünsche loswerden.

Corona-Krise ist auch in Königsbach-Stein das dominierende Thema

Kindergärten und Schulen seien wichtige Themen, sagt Genthner, gerade bei Eltern, die aufgrund der aktuellen Situation besonders gefordert sind. Oft unterhält sich der Bürgermeister auch über persönliche Dinge oder über das Thema schlechthin, das alle Medien dominiert: die seit Monaten dauernde Corona-Krise.

Wie viele Gespräche er schon geführt hat, kann er nicht genau sagen. Sein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen – in ihrer gewohnten Umgebung, wo sie sich wohlfühlen. „Ich will wissen, was die Menschen bewegt.“

Deshalb hat der Bürgermeister zusammen mit seinen Unterstützern in der Vergangenheit bereits Postkarten an alle Haushalte der Gemeinde verteilt. Auf ihnen können die Einwohner Vorschläge formulieren und sie dann per Post zurücksenden, online einreichen oder kostenlos bei vier Geschäften in beiden Ortsteilen abgeben.

Mit dem Rücklauf ist Genthner sehr zufrieden – nicht nur, was die Anzahl angeht, sondern auch in Bezug auf den Inhalt: Viele tolle Ideen und Vorschläge habe er darauf schon gelesen, sagt der Amtsinhaber, der sich freut, dass sich viele Menschen die Mühe gemacht haben, ausführliche Rückmeldungen zu geben. Die Ergebnisse hat Genthner in sein Wahlprogramm einfließen lassen, das zum Teil bereits verteilt ist.

Amtsinhaber Genthner ist momentan auch Krisenmanager

Für den Amtsinhaber fällt die Wahl in eine Zeit, die ihm ohnehin schon alles abverlangt: In der aktuellen Situation ist er im Rathaus als Krisenmanager stark gefordert. Neben dem normalen Tagesgeschäft müssen noch zahlreiche Verordnungen umgesetzt werden, zum Teil sehr kurzfristig.

Trotzdem hat Genthner großen Spaß an seiner Tätigkeit als Bürgermeister. „Wir haben in der Vergangenheit viele Projekte erfolgreich umsetzen können, die unsere Gemeinde nach vorne gebracht haben.“ Daran wolle er anknüpfen und Königsbach-Stein weiterhin im Dialog gestalten.