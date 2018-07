Der 75-Jährige, der am Sonntagmorgen in Maulbronn gestürzt war, ist am Dienstagmorgen an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Das meldet die Polizei. Der Mann war auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg an der Bundesstraße 35 zwischen Maulbronn und Knittlingen im Enzkreis auf einer Gefällstrecke vermutlich an den Bordstein gekommen und gestürzt. Dabei hatte er sich trotz Fahrradhelm schwerste Kopfverletzungen zugezogen.