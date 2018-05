Enzkreis (ots/red) Bargeld, ein Beamer sowie eine Spielekonsole mit Zubehör im Wert von mehr als eintausend Euro: Das ist die Beute, die Unbekannte bei einem Einbruch im Jugendzentrum in Illingen gestohlen haben. Laut Polizei brachen die Täter in der Nacht zum Donnerstag ein über ein Fenster ein. Im Innern stahlen sie zielstrebig einen Tresor. Eine der entwendeten Geldkassetten wurde später im Bereich des Bahnhofs in Vaihingen gefunden – aufgebrochen.

Nun bittet die Polizei um Hinweise an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/96930

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3940424