Seit 2012 sind 140 Hektar Steillagen auf der Gemarkung Mühlhausen als Naturschutzgebiet „Felsengärten“ ausgewiesen. Auf den steilen Terrassen gedeihen nicht nur besondere Weine. Dort finden auch viele mediterrane Pflanzen sowie selten Tiere eine sichere Heimat. Darunter sind auch viele bedrohte Arten.

Von unserem Mitarbeiter Gerhard Vögele

Der Einsatz eines Hubschraubers in den Weinbergen zwischen Mühlacker-Mühlhausen und Vaihingen-Roßwag lässt dieser Tage keine Zweifel aufkommen. Die seit Jahrhunderten vom Menschen geprägte Kulturlandschaft hat eine hohe ökonomische Bedeutung und wird intensiv bewirtschaftet.

Dazu gehört auch die Bekämpfung von Pilzkrankheiten mit Fungiziden, die wegen der extremen Steillage des Geländes aus einem Hubschrauber über die Reben versprüht werden.

In den trockenen und steinigen Böden der Steillagen, die an manchen Stellen mehr als 20 durch Trockenmauern abgestützte Terrassen aufweisen und nur über schmale Treppenstufen, die so genannten Stäffele, erreicht werden können, reift die Lembergertraube heran.

Diese württembergische Spezialität gedeiht hier besonders gut, weil die vorbeifließende Enz zum einen das Sonnenlicht reflektiert. Zum anderen tragen die Wärme speichernden Felsen und Trockenmauern und die günstige Exposition zur Sonneneinstrahlung zur Erhöhung des Reifegrades der Trauben bei. Die Temperaturen liegen im Schnitt um fünf Grad höher als in Flachlagen.

Terrassen bieten Lebensräume für Wärme liebende Pflanzen und Tiere

Auf diesen Terrassen ist in der Regel eine maschinelle Bewirtschaftung ausgeschlossen. Durch jahrzehntelange mühselige Handarbeit, die sogenannte Hackbewirtschaftung, und die damit verbundene Lockerung des Bodens wurden Lebensräume für Wärme liebende mediterrane Frühjahrsblüher geschaffen. Die haben sich hervorragend an die extremen Bedingungen angepasst. Zudem bilden die unverfugten Trockenmauern mit ihren Ritzen, Spalten und Hohlräumen Rückzugsgebiete für allerlei Tiere.

Um den Steillagenweinbau und die sonnenexponierten Lebensräume dieser einzigartigen Kulturlandschaft zu erhalten, wurde der wohl schönste Teil der 140 Hektar umfassenden bewirtschafteten Steillagen auf Mühlhauser Gemarkung 2012 als Naturschutzgebiet „Felsengärten“ ausgewiesen. Hier hat sich die Enz 70 Meter tief in den Muschelkalk gegraben. Charakteristisches Merkmal ist ein 600 Meter langes und 15 Meter hohes Felsenband aus Muschelkalk.

Hinzu kommen Biotoptypen, wie Schutthalden am Felsfuß, Hecken, Streuobstwiesen, Felsengebüsche, aufgelassene Weinberge, Sukzessionswälder im Osten, und an wenigen Stellen sogar kleinflächige Trockenrasen.

Winzer setzen auf schonende Mittel zur Schädlingsbekämpfung

In diesem elf Hektar großen Schutzgebiet sind Fungizide zwar erlaubt und auch notwendig. Hubschraubereinsätze mit Herbiziden gegen Unkräuter werden aber nicht mehr geflogen. Und Insektizide sind nur in Absprache mit der Oberen Naturschutzbehörde erlaubt.

Bei der Schädlingsbekämpfung des Traubenwicklers wird stattdessen ausschließlich auf Pheromonen gesetzt. Durch die werden die Männchen der Schadinsekten so verwirrt, dass keine Begattungen stattfinden können.

Durch die Ausweisung zum Naturschutzgebiet werden den Weinbauern Zuschüsse für die Trockenmauersanierung und die Landschaftspflege gewährt. So profitieren Weinbau und Naturschutz gleichermaßen.

Die Pflanzen in den Felsengärten haben sich ans Klima angepasst

In den Weinbergen der Felsengärten haben sich viele seltene mediterrane und nektarreiche Pflanzen den extremen klimatischen Bedingungen hervorragend angepasst. Sie können Wasser in den Blättern speichern (zum Beispiel verschiedene Hauswurzarten). Einige bilden eine Wachsschicht auf den Blättern, die die Erwärmung vermindert (zum Beispiel der Färber-Waid). Andere haben borstige Haare als Verdunstungsschutz ausgebildet (zum Beispiel der Gewöhnliche Natternkopf).

Im Frühjahr sind die Blütenteppiche des Blaukissens, der Weinbergs-Traubenhyazinthe und der Kleinen Traubenhyazinthe ein Augenschmaus und ein Paradies für Insekten. Zu der Weinbergbegleitflora zählen die Rote Spornblume, eine wertvolle Schmetterlingsweide und die Nickende Distel. Die kann man sogar direkt am Enztalweg bewundern.

Unübersehbar sind im Mai und Juni die großflächigen Klatschmohnflächen entlang der Weinbergwege. Fast ausgestorben ist der Eschläuchel. Er kommt ausschließlich in den Steillagen auf Muschelkalk vor. Die Triebe dieses Zwiebelgewächses wurden früher bei der Zubereitung von Maultaschen verwendet.

Gefährdete Tierarten finden eine geschützte Heimat

Die hohen Insektenvorkommen profitieren von Lage und Schutz der Steillage im Lembergerland. So wurden in den Felsengärten allein 179 Wildbienenarten ermittelt. 22 davon stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Eine Seltenheit unter den Insekten ist auch der Weinzwirner, eine Singzikade.

35 Vogelarten profitieren von den hohen Insektenvorkommen im Naturschutzgebiet. Darunter sind stark gefährdete Arten wie der Wendehals und der Bluthänfling (Kategorie 2 der Roten Liste). Gefährdet ist der Fitis (Kategorie 3 der Roten Liste). Im Felsenband zieht schon seit einigen Jahren der Uhu seine Jungen groß. Elf Fledermausarten, darunter das Große Mausohr und der Große Abendsegler, sowie drei Reptilienarten, die Zaun- und Mauereidechse und die Schlingnatter, runden das breite Tierspektrum des Schutzgebietes ab.

Interessierte können die Steillagen in einer zweieinhalbstündigen Wanderung umwandern. Ausgangspunkt ist der Sportplatz in Mühlhausen. Mit Blick auf die Felsengärten der Enz verläuft die Wanderung entlang nach Roßwag. Über steile Stäffele geht es zu einem Aussichtspunkt und einem Wanderparkplatz. Nach Überquerung der Straße nach Illingen führt der Weg weiter durch ein Wäldchen bis zum mittleren Weinbergweg. Mit traumhafter Sicht auf die Steillagen und Mühlhausen gelangen die Wanderer und Wanderinnen nach einer halben Stunde wieder an den Ausgangspunkt am Sportplatz Mühlhausen.