Kelterner Bauernfamilie erlebt wegen Corona Ausfälle und große Wertschätzung

In der Haut der Gemüsebauern oder Gastronomen möchte der Dietlinger Landwirt Claus Bischoff derzeit nicht stecken. So sind bei den Spargelbauern und Gastwirten wegen Corona existenzgefährdende Einnahmeausfälle zu befürchten. Da können Landwirtschaftsmeister Claus Bischoff und Ehefrau Daniela sowie das Team vom Bauernhof Bischoff schon beruhigter in die Zukunft blicken.

Von unserem Mitarbeiter Theo Ossmann

Natürlich plagen auch sie im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dem nicht absehbaren Ende große Sorgen und Nöte, aber an die Existenz geht es ihnen noch nicht.

Einnahmeausfälle wegen geschlossenem Landrestaurant in Keltern

Allerdings muss Claus Bischoff wegen der Schließung des Landrestaurants mit 120 Plätzen für große Gesellschaften, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Betriebsfeste momentan große Einnahmeausfälle verkraften. Dabei bedauert er aber auch die betroffenen Personen.

„Stell Dir vor Du planst eine Hochzeitsfeier ein Jahr voraus und dann kann diese wegen geschlossener Kirchen oder wie in diesem Fall dem geschlossenen Restaurant nicht stattfinden.“

Momentan schlagen aber zwei Seelen in seiner Brust. Denn während im Landrestaurant Stille herrscht, gibt es bei der Schlachtung und im Hofladen ein Mehrfaches zu tun als sonst, bestätigt auch Ehefrau Daniela.

Sie versichert: „Wir sind ein starkes Team und haben ein großes Durchhaltevermögen.“ Das mussten Claus Bischoff und seine Eltern Alfred und Martha Bischoff immer an den Tag legen, schon als sie den Betrieb in harter Arbeit von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zur heutigen stattlichen Größe aufbauten. Krisen in der Landwirtschaft hat es nämlich schon immer gegeben.

Mutter Martha Bischoff erinnert sich an die Anfänge: „Wir haben mit unserer Leidenschaft zur Landwirtschaft aus dem Nichts, mit kaum eigenen Flächen und wenig Tieren auf den Pachtflächen den Grundstein gelegt.“ Für Sohn Claus Bischoff war schon früh klar, dass er dieses Lebenswerk als Vollerwerbslandwirt fortführen möchte. Nach der Lehre zum Landwirt und dem Meisterabschluss hatte er stets dieses Ziel.

Unterschiedliche Geschäftszweige sichern Existenz

Die Mutterkuhhaltung war das erste Standbein, erweitert durch zwei Hühnerställe. Zeitgleich wurden Hähnchen, Puten und Gänse groß gezogen. Dann entschloss man sich zur Direktvermarktung. Kontakt zum Kunden war der Bauernfamilie immer wichtig. Die Diversifizierung auf die Landwirtschaft, Schlachtung im eigenen Geflügelschlachthaus, Vermarktung im Hofladen und Präsenz auf den Wochenmärkten war, wie sich zeigt, die richtige Entscheidung.

2013 eröffnete Bischoff das Landrestaurant, um ergänzend zum Hofladen die selbst erzeugten Produkte zu vermarkten. Wenngleich hier aktuell Stillstand herrscht: Der Kauf direkt beim Erzeuger ist gefragt. Damit kann Claus Bischoff die Ausfälle aus dem Gastronomiebetrieb kompensieren.

So ergeht es auch der Metzgerei Britsch und Britsch’s Löwen in Dietlingen. Auch hier können Einnahmeausfälle durch die Schließung des Gastronomiebetriebs, des Caterings und den Wegfall der Hoffeste nur teilweise mit der Metzgerei ausgeglichen werden.

Im Hofladen und auf dem Markt wird während der Corona-Pandemie viel eingekauft

Hie wie da hofft man aber auf ein baldiges Ende der Krise. So waren schon die vergangenen drei Wochen für Claus und Daniela Bischoff eine Herausforderung. Im Hofladen wurde sehr viel eingekauft. Auch auf dem Bauernmarkt in Pforzheim und in Birkenfeld ist das Einkaufsverhalten gestiegen.

Alle kommen an ihre Grenzen. Daniela Bischoff

Für den Betrieb hieß das, mehr produzieren – in Sonderschichten wurden Maultaschen gekocht, noch ein Rind mehr zerteilt und bis in die Nacht hinein Geflügel geschlachtet. Die Situation im Verkauf, der Plexiglasschutz auf der Theke, eine bedingte Anzahl von Kunden im Hofladen, das Abstandhalten, das erfordere Kraft, sagt Daniela Bischoff und fährt fort: „Alle kommen an ihre Grenzen.“

Claus Bischoff, der 86 Hektar Fläche bewirtschaftet und Herr über 6.000 Legehennen, 55 Rinder, mit der gleichen Anzahl von Kälbern, 500 Puten und über 400 Gänse ist, spekuliert: „Wenngleich das Osterfest und das Eiersuchen in diesem Jahr etwas gedämpfter ausfallen, bis zum Spätjahr werden wir keine Kontaktbeschränkungen mehr haben. Meine Gänse haben bis dahin sowieso keine Ausgangssperre. So können sie sich bis zu Martini auf den Maisfeld vor dem Hof richtig sattfressen.“