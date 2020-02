Anzeige

Ein Unbekannter in einem Fellkostüm hat am Freitag gegen 12.40 Uhr versucht, einen Laden in der Kalkofenstraße in Knittlingen zu überfallen. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim jetzt mit.

Die Person hatte drei Mitarbeiterinnen abgepasst, die das Geschäft gerade für die Mittagspause verlassen wollten. Der verkleidete Täter versuchte, die Frauen wortlos zurück in den Laden zu drängen. Auf einer Notiz teilte er mit, dass es sich um einen Überfall handle.

Nachdem es dem Unbekannten laut Polizeimitteilung misslang, sein Vorhaben durchzusetzen, flüchtete er zu Fuß. Zeugen beobachteten, wie der Kostümierte in eine silberne oder graue Mercedes A-Klasse als Mitfahrer einstieg. Der Pkw flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterinnen wurden nicht verletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Ob es sich bei dem Kostümierten um einen Mann oder eine Frau handelt, ist derzeit unklar. Die Person wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

50 bis 55 Jahre alt

normale Statur

blaue Augen

Fellkostüm – ähnlich Hase oder Affe

Strumpfhose über dem Kopf

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

BNN