Alter Mann ohne Hose unterwegs

Die Polizei hat in Königsbach-Stein im Enzkreis am Donnerstag einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Der 72-Jährige soll gegen 7 Uhr nur in T-Shirt und mit Sportschuhen bekleidet im Gewann Eiselberg unterwegs gewesen sein.

Laut Angaben der Polizei entdeckte eine 35-jährige Frau den Mann gegen 7 Uhr während eines Spaziergangs mit ihrem Hund. Als er die Frau entdeckte, habe der 72-Jährige sich einen schwarzen Minirock über sein Geschlechtsteil gezogen, heißt es. Die Frau rief ihren Ehemann, der den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Der 72-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

BNN/ots