Königsbacher Gymnasiasten belegen in der Region den zweiten Platz beim Börsenspiel

Erfahrungen im Umgang mit Wertpapieren haben Jonas Gühring, Toni Amella und Sven Zilly gesammelt, Börsenkurse haben sie im Blick behalten und Kapital in Aktien angelegt – mit großem Erfolg: Die drei Elftklässler des Königsbacher Lise-Meitner-Gymnasiums belegen bei dem bundesweiten Börsenspiel den zweiten Platz im Bereich der Volksbank Pforzheim.

Von unserem Mitarbeiter Nico Roller

Sie setzen sich in der Region gegen 44 Gruppen durch. Auch im bundesweiten Vergleich schneiden die drei Elftklässler gut ab und schaffen es unter knapp 400 Teilnehmern auf 18. Platz. Bundessieger wurde das Pforzheimer Schiller-Gymnasium.

Drei Monate lang, von Februar bis Mai, haben Jonas, Toni und Sven Kursverläufe analysiert, sich Unternehmensdaten angeschaut und in Aktien investiert – alles genauso wie an der echten Börse, allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass das Startkapital von 50.000 Euro nicht echt war.

Austausch via Whatsapp und Videokonferenz

Das Trio verfolgte die Strategie: Das Geld möglichst breit verteilen – und zwar in einer Branche, in der in Zukunft das größte Potenzial liegt. Es setzte in erster Linie auf Technik- und Informatikunternehmen, weil die nicht so sehr von der Corona-Krise betroffen waren. Über eine WhatsApp-Gruppe und über Videokonferenzen haben sich die drei Schüler ausgetauscht und ihr Vorgehen abgestimmt. „Man musste da echt dranbleiben“, wissen sie heute.

Für Sven, Toni und Jonas war es das erste Mal, dass sie sich mit einem Börsengeschehen und mit Aktienkursen befasst haben. „Einfach war es nicht, aber mit der Zeit haben wir uns immer besser ausgekannt“, ziehen sie Bilanz. Am Ende waren sie sogar so gut, dass es ihnen gelungen ist, innerhalb von drei Monaten eine Rendite von knapp sechs Prozent zu erzielen.

„Das ist beeindruckend“, sagt Timo Zimmermann, der das Projekt bei der Volksbank Pforzheim betreut hat. „Uns ist es wichtig, im Bereich finanzielle Bildung einen Beitrag zu leisten“, erklärt Zimmermann und verweist auf andere Aktionen, mit denen seine Bank Schulen unterstützt, etwa den Unterrichtskatalog, in dem Themen wie Schuldenprävention, Bewerbertraining und bargeldloses Bezahlen behandelt werden.

Wirtschaftliche Bildung spielt große Rolle

Am Königsbacher Gymnasium freut man sich über den Erfolg der drei Schüler, die bei dem Börsenspiel von Lehrer Michael Kunzmann betreut wurden. Sollte von Seiten der Schüler Interesse bestehen, sei eine erneute Teilnahme im kommenden Jahr durchaus denkbar, sagt Direktor Hartmut Westje-Bachmann.

Der Gymnasialleiter macht weiter deutlich, dass die wirtschaftliche Bildung und die Vorbereitung aufs Berufsleben an seiner Schule eine große Rolle spiele. Dies zeigt auch der Umstand, dass es an dem Gymnasium seit diesem Schuljahr das neue Fach Wirtschafts-Berufs- und Studienorientierung (WBS) gibt.