Unbekannte stehlen in Neuenbürg kompletten Geldautomaten – und gehen dennoch leer aus

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Neuenbürg einen Geldautomaten gestohlen. Das Gerät stand im Vorraum eines Einkaufsmarktes an der Marxzeller Straße. Wie die Täter vorgingen, ist der Polizei unklar. Sicher ist: Ausgezahlt hat sich das Verbrechen am Ende nicht.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet. Wie genau die Täter vorgingen, sei derzeit unklar, heißt es in einer Mitteilung. Da der Bankautomat sehr schwer ist, sei es unwahrscheinlich, dass die Täter ihn tragen konnten.

Gerät unweit des Tatortes gefunden

Besonders weit seien sie dann mit dem Gerät auch nicht gekommen. Es wurde am Morgen nahe des Tatortes gefunden. Dabei stellte sich heraus: es war den Tätern nicht gelungen, an das Geld zu kommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Laufe der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Einkaufsmarktes beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Pforzheim unter 0 72 31/18 64 444 zu melden.

