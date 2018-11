KTV mit zu vielen Fehlern

Anzeige

(nbb). Eigentlich hatte sich Straubenhardts Top-Turner Marcel Nguyen am Samstag im Spitzenduell der KTV mit Rekordmeister SC Cottbus auf einen, maximal zwei Einsätze eingestellt. „Es wurden dann doch drei. Und wenn bei Cottbus am Reck noch eine andere Übung gekommen wäre, hätte ich sogar vier gemacht“, sagte der 31-jährige Stuttgarter nach dem Wettkampf.

Beim Meister läuft einiges nicht rund

Doch so ganz freiwillig war Nguyens großes Engagement eine Woche nach den kräftezehrenden Turn-Weltmeisterschaften nicht gewesen. Es war vielmehr der akuten Not geschuldet, denn am Samstag lief einiges nicht rund beim Meister und Titelfavoriten aus dem Schwarzwald. „Wir sind gleich am Boden zweimal gestürzt, am Pauschenpferd ging es gerade so weiter und auch an den Ringen wurde es nicht besser. Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht“, bemängelte Cheftrainer Steve Woitalla, der allerdings auch einige Ausfälle in seinem Team verkraften musste. Die Folge: zur Pause ein satter 13:27-Rückstand für die Gastgeber.

Radoi und Wörz ins kalte Wasser geworfen

Dass auch die beiden künftigen Hoffnungsträger der KTV unter dem Druck litten, wurde schnell sichtbar. „Tobias Radoi und Daniel Wörz hatten diese Saison bislang fast gar keine Einsätze. Dass die dann vor einem so vollen Haus wie heute nervös sind, ist klar. Aber auch sie müssen eben mal ins kalte Wasser geworfen werden“, hatte Woitalla wenig Erbarmen.

Erst am Barren regt sich Widerstand in der KTV-Riege

Nach der Pause ging auch der Sprung zu Null an die Gäste aus Cottbus. Erst am Barren regte sich erfolgreicher Widerstand in der KTV-Riege. Nguyen und Wörz holten dort das erste Gerät für Straubenhardt, Radoi und Brian Gladow sicherten am anschließenden Reck den zweiten Gerätpunkt. Als Ergebnis blieb auf dem Videowürfel der Straubenhardthalle jedoch eine deutliche 30:46-Heimniederlage gegen den Verfolger aus der Lausitz, der damit nach Punkten mit der KTV gleichzog.

KTV muss bei der TG Saar mindestens ein Gerät gewinnen

Beim Tabellenvierten TG Saar müssen die Straubenhardter nun am kommenden Wochenende mindestens ein Gerät gewinnen, um ganz sicher im großen Finale um den deutschen Meistertitel am 1. Dezember in Ludwigsburg mit dabei zu sein. Dort könnten sie dann die Cottbuser Rekordmarke von sieben Titeln einstellen. „Wir haben sechs davon zur Auswahl, irgendeines davon werden wir doch wohl hoffentlich gewinnen können“, sagte Straubenhardts Sportlicher Leiter Dirk Walterspacher. Immerhin: Nguyen, der am Wochenende gemeinsam mit Andreas Bretschneider seinen Vertrag bei der KTV bis 2020 verlängerte, hat trotz seines internationalen Einsatzes beim Swiss Cup in Zürich am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. „Ringe werde ich machen. Wenn wir das Gerät gewonnen haben, werde ich wahrscheinlich auch direkt abreisen. Ich turne den zusammen mit Elisabeth Seitz. Da muss ich schauen, dass ich da nicht völlig fertig ankomme. Sonst ist die Eli sauer auf mich“, sagte er mit einem Augenzwinkern in Richtung der WM-Dritten von Doha.