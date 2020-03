LKW fährt in Birkenfeld gegen Hauswand und richtet hohen Schaden an

Anzeige

Ein Lastwagen ist am Mittwochvormittag in Birkenfeld im Enzkreis von der Straße abgekommen. Dabei richtete der Laster an zwei Häusern schwere Schäden an. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz.

Das Polizeipräsidium in Pforzheim meldete den Einsatz kurz vor 11.30 Uhr am Mittwochvormittag. Der LKW soll in der Hauptstraße in Birkenfeld aus derzeit noch unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen sein. Dabei stieß er mit der Seite gegen die Wand eines ersten Hauses und fuhr dann frontal gegen ein zweites. Fotos zeigen, wie der Laster die Wand des Hauses eingedrückt hat.

Derzeit werde die Statik des zweiten Hauses geprüft, meldet ein Reporter vor Ort. Die Polizei berichtet von hohem Sachschaden. Verletzte gebe es aber nicht, heißt es. Auch das Deutsche Rote Kreuz war vorsichtshalber vor Ort. Da das Haus einsturzgefährdet sei, sind derzeit 15 Personen beim Ortsverein Birkenfeld untergebracht, meldet das DRK.

Weitere Informationen folgen.