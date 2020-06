Mann wird in Eisingen von seinem eigenen Auto überrollt

Anzeige

Am Mittwochabend ist ein Mann in Eisingen von seinem eigenen Auto überrollt worden. Dabei verletzte sich der Mann und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, habe der Mann sein Fahrzeug in einer Garage abstellen wollen und dabei vergessen, die Handbremse anzuziehen. Während der Mann ausstieg habe sich das Fahrzeug deswegen wieder in Bewegung gesetzt und den Mann überrollt. Die dabei entstandenen Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, so die Polizei.

Der Mann kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Ein Rettungshubschrauber landete kurz an der Unfallstelle, flog aber ohne den Patienten wieder ab.

BNN