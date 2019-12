Marzipan und Schokolade: In Bad Liebenzell werden süße Träume wahr

Anzeige

In süßer Eintracht sind Maultaschen und Schwarzwälder Kirschtorte auf einem Tisch arrangiert. Aber was ist das? Die Schwarzwälder Souvenirs sind Kreationen aus Schokolade und Marzipan. Ein Besuch in der Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur.

Rund 800 verschiedene Figürchen werden in der Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur geschaffen. Es weihnachtet sehr in der Kirchstraße 2. Dort haben Firmenchefin Andrea Matt und ihre Mitarbeiter die Leckereien appetitlich auf Regalen platziert. An diesem Vormittag geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Das Weihnachtsgeschäft mit der zarten Versuchung beginnt schon Mitte Oktober: „Diese Monate müssen uns tragen“, erklärt Matt. Die 48-Jährige hat den Laden mit angeschlossenem Produktionsraum Anfang des Jahres von Margot Wein übernommen, die in Rente ging. Sie teile die Werte ihrer Vorgängerin, erklärt Matt. „Es geht mir um Nachhaltigkeit und darum, hochwertige Qualität handwerklich herzustellen.“

Es geht mir um Nachhaltigkeit und darum, hochwertige Qualität handwerklich herzustellen. Andrea Matt, Firmenchefin

Wer sich darüber wundert, dass die Chefin Betriebswirtin und nicht Konditorin ist, dem erklärt Matt: „Für alles braucht man spezielle Eigenschaften.“ Es sei nicht gut, das zu können, was ihr 14-köpfiges Team ohnehin meistert. Hier arbeiten Konditoren zusammen mit Leuten aus Gastronomie und Lebensmittelbranche. Gleich einem Puzzle, fügen sich hier Erfahrung und Kunst der einzelnen zusammen.

Seit 1976 gibt es die von den Konditormeistern Schweigert und Frischmann gegründete Manufaktur.

Marzipan aus Lübeck und handgemachte Pralinen

Traditionell bezieht man Marzipan aus Lübeck und Rohsorten von Kakao von ausgesuchten Händlern. Hinter einer Glasscheibe befindet sich der Bereich, in dem die Rohmasse zu kleinen Kunstwerken geformt wird. So können Besucher miterleben, wie handgeschöpfte Schokolade entsteht, wie Pralinen, Trüffel und Marzipanschweinchen geformt werden.

Mehr zum Thema: Die zehn süßesten Geschäfte für Schokolade und Pralinen in der Region

Ein Sammelsurium an Figürchen wartet darauf, vernascht zu werden. Der passende Anlass findet sich immer. Zur Hochzeit gibt es das Brautpaar mit Pfarrer und Engel, zur Geburt den Schnuller. Groß ist die Auswahl an maziparnen Glücksbringern: Schornsteinfeger, Pilz, auch Schornsteinfeger mit Pilz und Schweinchen in verschiedenen Größen und Formen. Es gibt Schaukelpferdchen, Teddybären, Quietscheentchen und andere süße Tierchen. Wer die – optisch – deftigere Variante bevorzugt, greift zum Vesperbrett mit Brezel, Speck und Käse oder zu Bratwurst mit Senf. Auch Katerfrühstück mit Hering und Gurke ist aus feiner Marzipanmasse geformt. Und als kulinarische Hommage an die Umgebung kommen die Schwarzwälder Spezialitäten ins Spiel.

Neben kleinen und großen Naschkatzen gehören Kleinbetriebe und auch mal Mittelständler zur Kundschaft der Bad Liebenzeller Firma. Fürs Jubiläum eines Schweizer IT-Unternehmens hat Matts Team mehrere Hundert Tablets aus Schokolade mitsamt Firmenlogo gefertigt. In der Region kennt man den Schwarzwälder Betrieb und doch ist es für die Geschäftsfrau Matt wichtig, auch bei Messen und Weihnachtsmärkten ihre Schokoladenseite zu zeigen.

Für junge Leser: Wo kommt die Schokolade her?

Im Laden der Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur ist auch die Bruchschokolade ein Verkaufsschlager. „Wir bieten sie gerne für Arrangements an.“ Cashew, Roter Pfeffer, Mandelkrokant, Pistazie-Cranberry verleihen der Leckerei die individuelle Note. „Im Gegensatz zur industriellen Fertigung verwenden wir weder bei Schokolade noch bei Marzipan Konservierungsstoffe“, erklärt Matt. Daher weist die süße Masse nicht immer die gleichen Eigenschaften auf. Sie kann zu warm sein oder zu kalt, zu wenig oder zu viel Fett enthalten. „Wir sagen immer: die Schokolade spricht und sagt, was sie braucht“, erklärt Matt. Die Kunst der Konditoren besteht auch darin, genau „hinzuhören“, wenn sie etwa eine Canache zur Füllung einer Praline herstellen.

Es kommt auf die Konsistenz an

Pralinen können gerollt oder geigelt sein und immer kommt es auf die Konsistenz an. „Wenn man runterbeißt, darf sie nicht flüssig sein.“ Sonst müsste man sie ganz in den Mund stecken und würde sich so um den Genuss bringen, sagt die Expertin und rät: „In kleinen Portionen verzehren und dem Geschmack nachspüren.“ Die neueste Kreation aus Bad Liebenzell mit Kakaoanteil von 85 Prozent, sieht nach zartbitter aus und heißt auch so. Matt und ihr Team haben sie fürs gleichnamige Stück von Lars Lienen geschaffen, das das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ am 27. Dezember in ihrem Haus aufführt.