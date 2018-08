Senior stürzt und wird erst nach Stunden gefunden

Anzeige

Ein 80-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Mühlacker eine Böschung hinuntergestürzt. Er blieb in einem Gebüsch liegen, meldet die Polizei. Mitarbeiter einer angrenzenden Firma waren es, die seine Hilferufe am Freitagmorgen schließlich hörten.

Der Mann war aut Polizei am Donnerstagnachmittag zu Fuß an der Lienziger Straße am Ortsrand von Mühlacker unterwegs gewesen. Dann habe er einen Schwindelanfall erlitten und sei eine Böschung herabgestürzt. Dort blieb er die ganze Nacht über in einem Gebüsch liegen, ohne dass jemand seine Hilferufe hörte. Erst am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr bekam er Hilfe: Mitarbeiter einer angrenzenden Firma hörten seine Rufe und retteten den 80-Jährigen aus seiner hilflosen Lage. Der Senior habe das Unglück den Umständen entsprechend gut überstunden, meldet die Polizei. Er sei zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4037409