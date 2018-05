Eine Schwerverletzte, hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße B35 bei Mühlacker auf Höhe Schmie. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr dort ein 53-jähriger Porschefahrer kurz nach 15 Uhr von Maulbronn kommend in Richtung Lienzingen. In einer Rechtskurve kurz vor der Abzweigung Schmie verlor der Mann mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern. Dann kam der Porsche nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 50-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Schwerverletzte zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, meldet die Polizei. Am Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 60.000 Euro.

Der betroffene Streckenabschnitt musste bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle gegen 16.30 Uhr zeitweise gesperrt werden.

