Unfall mit hohem Sachschaden in Niefern-Öschelbronn

Niefern-Öschelbronn (ots/red) Bei einem Unfall in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei stießen gegen 15.50 Uhr zwei Autos an der Kreuzung Obere Bachstraße/Forststraße zusammen. Eine 63-jährige Fahrerin übersah auf der Kreuzungsmitte den Wagen einer 74-jährigen Frau, welche die Forststraße befuhr. Der Sachschaden mag hoch sein, doch es gibt auch eine gute Nachricht: Beide Frauen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

