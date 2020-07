Reparaturarbeiten an der Enztalbahnstrecke starten nach langer Vorbereitungszeit

Anzeige

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft investiert rund 200.000 Euro in die Instandhaltung des Schienennetzes auf der Enztalbahn-Strecke zwischen Calmbach und Bad Wildbad. In fünf Nächten soll alles über die Bühne gehen. Da ist viel Planung und Koordination nötig.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Friedrich

Die Fahrt vom Hauptbahnhof Pforzheim in Richtung Bad Wildbad, sie begann am Montagabend nach 20 Uhr für eine Handvoll Fahrgäste am Busbahnhof, Steig 6. Der letzte Zug war da längst abgefahren: die S6, die den Pforzheimer Hauptbahnhof planmäßig um 19.17 Uhr verlässt, durfte noch auf die Strecke.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Danach mussten alle Fahrgäste, die in diese Richtung unterwegs waren, auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen. Das wird diese Woche auch noch so bleiben, weil inklusive Donnerstagnacht zwischen Calmbach und Bad Wildbad Schadstellen an den Gleisen beseitigt werden müssen. Fünf Tage sind für die Instandhaltungsarbeiten am Schienennetz angesetzt. Zwischen 20.30 Uhr und 4.30 Uhr morgens gehört die Strecke dann alleine den Arbeitern.

Auch interessant: Wie Bahn- und Busunternehmen in der Region Pforzheim auf Corona reagieren

Fünf Firmen sind in dieses Projekt involviert, informiert Frank Weißmann, Leiter der Bahnmeisterei in Forbach. Rund eineinhalb Jahre dauerten die Vorbereitungen. Alle Maßnahmen mussten von langer Hand geplant und koordiniert werden, damit am Ende der zur Verfügung stehende Zeitraum in den fünf Nächten effektiv genutzt werden kann, so Weißmann.

Montagabend beispielsweise war auf Höhe des Bahnhofs Calmbach eine sogenannte Zweiwege-Schienenfräse im Einsatz, ein modernes Wunderwerk der Technik, das die Arbeit in nur einer Überfahrt erledigen kann, abhängig vom Zustand der Schienen und der Fehlertiefe. Das Besondere an diesem Fahrzeug: „Auf der einen Seite sieht es aus wie ein Lkw, der das Schienenfahrwerk aufnehmen und dann auf der Straße fahren kann“, beschreibt der Leiter der Forbacher Bahnmeisterei.

Die andere Seite wirke dagegen wie eine Bahn. Was diese Maschine erledigt, das müsse man sich so ähnlich wie das Hobeln von Holz vorstellen, veranschaulicht Weißmann die technische Funktionsweise. Nur dass es hier eben keine Holz- sondern Eisenspäne sind, die entstehen, „wie Metallchips“. Lärm macht die Maschine dabei natürlich schon, wenn sie langsam Zentimeter für Zentimeter die Gleise entlang fährt und dabei auch Funken schlagen. Den Fahrgästen wird es später aber zugutekommen. „Wir haben danach einen wesentlich besseren Fahrkomfort“, versichert Weißmann.

Auch interessant: Führerlos auf Strecke der Schwarzwaldbahn unterwegs: Arbeitslok brennt aus

Während der fünf Nächte wird aber nicht nur die Schienenfräse genutzt; in Bad Wildbad kommt auch ein Schleifgerät zum Einsatz. „Das ist lange nicht so leistungsfähig wie diese Maschine“, erklärt der Schienenverkehrsexperte, „aber es hat sich über die Jahre hinweg bewährt.“ Vor allem dank seiner ausgeklügelten Messtechnik, die es erlaubt, „dass die ganze Oberfläche hinterher gleich wieder vermessen wird“. In Calmbach muss das händisch gemacht werden. Welche Technik die bessere ist, das könne man so nicht sagen, meint Weißmann. Wo die eine ihre Vorteile habe, habe die andere ihre Nachteile – und umgekehrt.

Instandhaltungsarbeiten alle vier bis fünf Jahre

Damit am Ende nicht nur die Schienen ausgebessert, sondern auch die Unebenheiten im Gleisbett bereinigt sind, greifen die Arbeiter außerdem auf eine Gleisstopfmaschine zurück, die den Schotter entsprechend verdichtet. „So nutzen wir die Nachtsperrpausen, um an ganz vielen Stellen Einzelarbeiten zu machen“, hebt Weißmann hervor. Normalerweise sind Instandhaltungsarbeiten wie diese alle vier bis fünf Jahre notwendig, weil sich in diesem Zeitraum kleinere Fehler auf den Oberflächen der Schienen bilden können, die dann zu größeren Fehlern werden, bis hin zu Rissen.

Durch die regelmäßige Pflege werde folglich auch sichergestellt, dass die Schienen möglichst lange genutzt werden können. Eine Strategie, die von vielen großen Bahnbetreibern angewandt werde. „Und wir machen das genauso“, betont Weißmann. Daher sei er auch zuversichtlich, „dass wir die Schienen in den nächsten 30 Jahren planmäßig nicht wechseln müssen.“