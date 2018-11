Anzeige

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße nahe des Ortsausgangs Friolzheim (Enzkreis) sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall sei es am späten Donnerstagabend gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei geriet ein Autofahrer mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Wagen. Die darin sitzende Frau wurde bei dem Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.

