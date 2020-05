Anzeige

Seit Samstagmittag wird eine Seniorin aus einem Heim in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis vermisst. Die Seniorin ist zuletzt um 13.30 Uhr gesehen worden. Um sie zu finden, setzte die Polizei bereits am Samstag Hubschrauber und Mantrailer-Hunde ein – bislang erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen bestätigte.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

BNN