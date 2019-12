Stratec Birkenfeld: Analysetechnik für die Welt

Anzeige

Kennt fast jeder vom Gesundheits-Check beim Hausarzt: Der nimmt seinem Patienten Blut ab, kreuzt auf einer Liste an, was alles vom Labor untersucht werden soll. Ein paar Tage später spricht der Doktor mit seinen Patienten über die Ergebnisse. Was kaum einer der Arztbesucher – weltweit – weiß: Die Geräte, in denen beispielsweise Blut untersucht wird, stammen sehr oft aus Birkenfeld, auch wenn vorne auf dem Gehäuse Namen wie Roche, Abbott, ThermoFisher oder Hologic drauf stehen. Mit 15 von den weltweit 20 führenden Markenherstellern arbeitet die Stratec SE zusammen. Kein Wunder, dass die Homepage des TecDax-Unternehmens komplett in Englisch gehalten ist.

Vorstandschef Marcus Wolfinger jettet weltweit zu Kunden und Investoren, spricht in exzellentem Englisch über Details der molekularen Diagnostik („da sind wir absoluter Marktführer“). Der 52-jährige Wirtschaftsinformatiker kann aber auch Badisch. Er ist ein Urgestein, seit 22 Jahren bei Stratec. Damals hatte das Unternehmen gerade einmal 60 Mitarbeiter – inzwischen sind es 1 280. Produziert wird in Birkenfeld, in der Schweiz, in Ungarn und in Österreich.

Kunden aus dem Ausland mögen den Firmensitz von Stratec

Das Herz des Unternehmens ist aber der Birkenfelder Ortsteil Gräfenhausen. 2 600 Einwohner, viel Wald, urige Lokale wie die nahe „Grenzsägmühle“ – vor allem die Kunden aus den USA mögen das. Aber auch die Mitarbeiter (Wolfinger: „Wir rekrutieren weltweit“) fühlen sich dort wohl. Über die Hälfte der Beschäftigten sind in der Entwicklung tätig, damit Hepatitis und HIV schnell erkannt werden, damit Ärzte und Krankenkassen eine Kontrolle haben, welche Krebsmedikamente bei welchen Patienten sinnvoll sind oder welche Arzneidosis bei Alzheimer- und Parkinson-Patienten gewählt werden sollte.

Das „komplett konjunkturentkoppelte Unternehmen“ (Wolfinger) erlöste in den ersten neun Monaten 161,1 Millionen Euro – 19,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2018. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit 20,1 Millionen Euro um 17,8 Prozent höher. In Birkenfeld investiert Stratec derzeit in ein Neubauprojekt 20 Millionen Euro. Auch räumlich soll bis Mitte kommenden Jahres Platz für Wachstum geschaffen werden.

Start als Garagen-Firma

Angefangen hatte alles im Jahr 1979 in einer Garage. Hermann Leistner, ein Tüftler par excellence, ging mit einem Gerät zur Füllstand-Messung bei Bierflaschen auf den Markt. Noch heute hält die Familie Leistner 41,5 Prozent der Aktien dieses Hidden Champion. Dieser will weltweit die technologische Speerspitze bleiben.

Schwarze Disc ist High-Tech pur

Kommunikationschef Jan Keppeler und sein Mitarbeiter André Loy nehmen eine schwarze Disc in die Hand. Man könnte sie als Hightech-Variante des Reaktionsröhrchens beschreiben. Die Disc hat 20 Flächen, jeweils vier mal fünf Millimeter groß. Jeder dieser winzigen Punkte hat rund 300 000 Vertiefungen – dort trifft die Reaktionsflüssigkeit aufs Blut der Patienten. Anschließend wird ausgewertet. Schon dieses stark vereinfachte Beispiel zeigt, wie komplex die Technologie ist.

Noch kommen sechs von zehn Diagnosegeräten, die in Gemeinschaftspraxen, Kliniken oder in Blutbanken etwa der Roten-Kreuz-Organisation stehen, von den Konzernen mit den bekannten Namen. Doch dieser Anteil nehme wegen der zunehmenden Komplexität, Kosten und Regulatorik ab. „Viele Unternehmen können die nächste Generation der Geräte nicht mehr schnell fertigen“, sagt Wolfinger.

Davon profitieren nach seinen Worten Spezialisten wie Stratec und vier weitere Unternehmen mit einem vergleichsbaren Geschäftsmodell. Gemeinsam mit einem Schweizer Hersteller habe Stratec den größten Geschäftsanteil. Auch ein Trend: Der Umsatzproporz, den die Birkenfelder mit Verbrauchsmaterialien für ihre Geräte – wie jener Diagnose-Disc – erzielen, nimmt zu. Schon jetzt entfallen darauf rund 30 Prozent der Erlöse.

Im „Krachraum“ werden die Geräte getestet

Wenn’s um die Gesundheit rund um den Globus geht, kennt Stratec keine Gnade: Vertriebschef Ralf Griebel hält eine Code-Karte neben die Tür und öffnet sie. Offiziell mag das dahinter Dauertestraum heißen, bei der Stratec-Mannschaft spricht man vom „Krachraum“. Wie treffend: Die Geräte sind hier im Stress. Pipetten fahren hoch und runter, nach links und rechts. Behälter rotieren, Pumpen bringen Kunststoffschläuche zum Vibrieren. Viele Lämpchen blinken. Es knarzt, quietscht – es macht halt Krach.

Stratec ist zwar – das Kürzel SE verrät es – eine europäische Aktiengesellschaft. Das Gütesiegel Made in Germany will man sich aber auch mit heftigen Tests der Maschinen wie im Krachraum weiterhin verdienen. Vorstandschef Wolfinger weist darauf hin, dass Geräte in Blutbanken 24 Stunden an sieben Tagen die Woche in Betrieb sind. Sein Vertriebschef führt in einen weiteren Raum: Dort stehen Stratec-Geräte vieler Generationen. Software-Updates werden an ihnen getestet.

Man könnte jetzt versuchen, die Funktionsweise der Maschinen zu erklären, lässt es aber besser sein. Dass Reagenzgläser mit Blutproben reingeschoben werden und Plastikküvetten nachgefüllt werden, versteht noch der Laie. Dann wird es richtig kompliziert, damit feinste Analysemethoden möglich sind. Wenn ein Stückchen Würfelzucker im Lake Michigan – er fasst 100 mal mehr Wasser als der Bodensee – aufgelöst würde, die Hightech würde auch das erkennen.

Vor 20 Jahren konnte noch kein Zika-Virus nachgewiesen werden

Alles im Dienste der Gesundheit: Vor 20 Jahren wurde noch kein Zika-Virus nachgewiesen und konnten Grippeerreger nicht wie heute klar zugeordnet werden, Stichwort Vogelgrippe oder Schweinegrippe. „Es gibt jede Menge neue Tests“, unterstreicht Wolfinger.

Stratec in Birkenfeld, das bedeutet vor allem Forschung und Entwicklung. Sobald die Grundlagentechnlogie da ist, werden die Geräte an die spezifischen Wünsche der Kunden angepasst. Deshalb telefonieren die Projektleiter hinter den gläsernen Büros auch täglich beispielsweise mit Kunden in den USA. Die Produktion selbst ist schlank. Nur 15 Prozent der Fertigungstiefe ist im Haus, der Rest kommt von Zulieferern, erläutert Griebel.

Fingerfertige Mitarbeiter montieren die Module

Die fingerfertigen Mitarbeiter montieren vor allem die einzelnen Module. Der Laie schaut da nur schweigend und ziemlich erstaunt zu – so viel Hightech hätte er nie erwartet, wenn er bei seinem Hausarzt eine Blutprobe abgibt.