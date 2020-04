Anzeige

Keltern und Königsbach-Stein haben ihre Gemeinderatssitzungen am Dienstag abgesagt. Auch in Remchingen, Birkenfeld und Engelsbrand wird in der nächsten Woche nicht getagt. In Pforzheim finden sogar bis Ende Mai keine Rats- und Ausschusssitzungen statt. Erstaunlich ist es daher schon, dass die Gemeinde Straubenhardt für Mittwoch eine Sitzung anberaumt hat.

„Mir gefällt das auch nicht“, erklärt Bürgermeister Helge Viehweg auf Nachfrage. Der Grund dafür, dass die Sitzung am Mittwoch abgehalten wird – zwar nicht im Rathaus in Feldrennach, sondern in der Conweiler Turn- und Festhalle – sind die bauleitplanerischen Themen auf der Tagesordnung.

Unter anderem will das Gremium über die geänderten Planentwürfe zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ärztehaus“ in Schwann und über die Änderung der Bebauungspläne „Gruppenwiesen“ und „Süd“ in Schwann beraten.

Straubenhardter Gemeinderat müsse trotz Corona dringend entscheiden

Hier müsse eine Entscheidung des Rats getroffen werden, weil es sonst zu Zeitverzögerungen komme, erläutert Viehweg. Auch sei die Entscheidung nicht im Eilverfahren möglich. Über eine Videokonferenz sei das Thema nicht rechtssicher zu regeln. Hier habe es das Land versäumt, die Gemeindeordnung entsprechend anzupassen, so Viehweg.

Mit der Sitzung am Mittwoch solle kein Regelbetrieb aufgenommen werden, sagt der Bürgermeister weiter. Es sei eine Notwendigkeit – wann die nächste stattfinde, sei derzeit unklar – voraussichtlich am 20. Mai. Das Treffen ab 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle werde in Absprache mit dem Gesundheitsamt über die Bühne gehen.

Gemeinderäte tragen bei Sitzung in Straubenhardt Mundschutz

„Wir werden uns sehr disziplinieren und Sorgfalt walten lassen, damit uns keine rechtlichen Fehler unterlaufen“, betont der Rathauschef. Das heißt, die Räte sitzen an Einzeltischen, halten Abstand, benutzen Desinfektionsmittel und tragen Mundschutz.

Noch ist nicht klar, ob alle 18 Gremiumsmitglieder anwesend sein müssen. Räte, die zu Risikogruppen zählen oder eine Vorerkrankung haben, werden entschuldigt. Auch die Tagesordnung wird abgespeckt sein: Es werde keine Bürgerfragestunde, „Verschiedenes“ oder eine nichtöffentliche Sitzung geben, so Viehweg, sondern nur die wichtigen Themen würden abgehandelt.

Die Sitzung sei zwar öffentlich, aber jeder Bürger solle sich selbst hinterfragen, ob er die Tagung besuchen wolle. Bei der Sitzung wird auch Carmen Geggus als Nachfolgerin für den verstorbenen Gemeinderat Bernd Kirchenbauer ins Gremium nachrücken.

Auch Birkenfeld verschiebt die Ratssitzung

Eine reguläre Sitzung in Birkenfeld werde es nach heutigem Stand frühestens am 26. Mai geben – und dann nicht im Rathaus, sondern in einer der Sporthallen, sagt Bürgermeister Martin Steiner. Derzeit stehe „nichts Zwingendes oder Weltbewegendes“ auf der Tagesordnung, das er nicht in einer Eilentscheidung erledigen könne.

Der Rat wird anschließend davon in Kenntnis gesetzt. Die Entscheidung, ob Sitzungen stattfinden oder nicht, liege ganz allein bei den Gemeinden, teilte Jürgen Hörstmann, Pressesprecher im Landratsamt Enzkreis, auf Nachfrage mit.