Streit um Eisinger Hündin „Mila“ geht weiter

Der Streit um Hündin „Mila“ aus Eisingen geht erneut vor Gericht. Am 20. März klagt Elke Nothacker-Kübler vor dem Landgericht Karlsruhe Kosten ein, die sie für die Hündin ausgegeben hat.

Nothacker-Kübler hatte den Vizsla-Labrador-Mix vor über zwei Jahren bei sich in Eisingen aufgenommen, nachdem sie von der Mutter der Eigentümerin darum gebeten worden war.

Die Begründung der Mutter war, dass ihre Tochter mit ihrem Schäferhund und vier Katzen in einer Eisinger Zwei-Zimmer-Wohnung auf engem Raum lebe und sich nicht um Mila kümmern könne. Hinzu komme, dass die Hündin an einer schweren Hüftdysplasie leide.

Im Oktober 2018 erhielt Nothacker-Kübler Post vom Anwalt der Tochter, weil diese den Hund zurückforderte. Im August 2019 ging es vor Gericht. In einer Güteverhandlung am Pforzheimer Amtsgericht entschied der Richter, dass der Hund an die Tochter zurückgegeben werden müsse, weil diese einen Kaufvertrag besitze. Kaufangebote von Nothacker-Kübler lehnte die Frau ab. Tage vor Weihnachten holte die Eigentümerin den Hund zusammen mit einem Gerichtsvollzieher ab.

Wir sehen keine andere Chance. Die Klage ist unsere letzte Möglichkeit. Elke Nothacker-Kübler

Nothacker-Kübler und ihr Mann zeigten die Eigentümerin an. Das Ehepaar fordert 8.500 Euro, die es in den vergangenen zwei Jahren als Unterhalt für Mila ausgegeben habe – unter anderem für Tierarztrechnungen, Futter, Pflege, Steuern und Versicherungen. Viel Hoffnung auf einen Erfolg vor Gericht hat Nothacker-Kübler nicht: „Es sieht schlecht aus. Aber wir sehen keine andere Chance. Die Klage ist unsere letzte Möglichkeit.“ Auf das Geld würde das Paar verzichten, wenn das drei Jahre alte Tier zu ihm zurückkehrte.

Hund zur Pflege?

Die Eigentümerin von Mila hat über ihren Anwalt ausrichten lassen, dass Nothacker-Kübler kein Geld zustehe, da sie Mila nicht als Pflegehund angenommen habe, sondern der Meinung gewesen sei, ihr gehöre der Hund. Außerdem bezweifele die Eigentümerin die angegebenen Kosten und Unterlagen wie Tierarztrechnungen, berichtete Nothacker-Kübler kopfschüttelnd.

Auf den Fall angesprochen, habe die Mutter der Eigentümerin, die Nothacker-Kübler ursprünglich gebeten hatte, Mila bei sich aufzunehmen, gesagt, es sei doch von Anfang an klar gewesen, dass ihre Tochter Mila irgendwann wieder abhole. „Das war nicht so. Die Mutter hätte Mila ins Tierheim gebracht, wenn ich sie nicht genommen hätte“, betont Nothacker-Kübler.

Sie hatte nach der Übergabe im Dezember befürchtet, dass es der Hündin in den beengten Wohnverhältnissen der Eigentümerin nicht gut geht. Die Hundehaltung sei inzwischen vom Veterinäramt des Enzkreises überprüft worden, sagte Sachgebietsleiter Oliver Jäger auf Nachfrage. „Es gab nichts zu beanstanden. Meine Kollegin hat alles für in Ordnung befunden und auch nicht das Gefühl gehabt, dass es dem Hund schlecht geht.“ Zuvor sei auch schon die Haltung der Katzen in dem Haushalt überprüft worden – mit dem gleichen Ergebnis, so Jäger.