Tobi und Ben senden eine Kochshow aus dem Jugendhaus Niefern

Kochsendungen sind nicht nur im Fernsehen beliebt; auch im Jugendhaus in Niefern wird derzeit in der „Cooking Zone“ mit Tobi & Ben gekocht. Zusehen und mitmachen kann dabei jeder. Übertragen wird das Ganze live auf dem eigenen Facebook-Kanal.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Friedrich

Diesen Mittwoch war Nathalie Pavan von der offenen Jugendarbeit Enzberg zu Gast. Es ist kurz vor 17 Uhr, dem offiziellen Beginn der Kochshow. In der Küche des Jugendhauses Enz Zone gehen die beiden Macher Tobias Einwich und Benjamin Denk alias Tobi & Ben noch einmal die letzten Details mit ihrem Gast durch.

Einer kocht, der andere moderiert

Nathalie Pavan ist es, die heute mit ihnen Ananascurry mit Tomatensauce zubereiten wird, genauer gesagt: mit Tobi, gewissermaßen dem Chefkoch der Show. Ben agiert vorwiegend hinter der Kamera und übernimmt die Rolle des Moderators, der den Draht zu den Zuschauer hält und sie immer wieder einbezieht. Das Publikum wird von ihm auch persönlich eingeladen.

Auf seinem Smartphone hat er eine ganze Liste an Namen, mehrere hundert Kontakte, die er alle einzeln durchgehen und einladen muss, damit sie nichts verpassen. „Technisch ausbaufähig“, sei das und „extrem nervig“ noch dazu, fachsimpeln sie. Einfacher wäre es doch, wenn man alle Kontakte mit nur einem Klick ansteuern könnte.

Ein eigenes Logo fehlt der Kochshow noch

Die Kamera ist in diesem Moment schon auf ein Logo gerichtet, das eigentlich dem Jugendhaus gehört, gleichzeitig aber auch als Logo für die Kochshow verwendet wird. „Ihr könnt schreiben, ob ihr das cool findet oder ob ihr eine bessere Idee habt oder ob ihr zufällig Grafikdesigner seid und uns so ein Ding entwerfen wollt“, fordert Ben seine Zuschauer auf. Die ersten sind da nämlich schon dran.

Dabei hat Ben nach fünf Minuten erst die Hälfte seiner Liste abgearbeitet. „Wäre cool, wenn ihr das auch fleißig bei Euch teilt und so eine Art Watchparty erstellt“, ruft er ihnen zu. Und auch Nathalie Pavan will spontan ihre Follower mit dazu holen.

Auch die Bürgermeisterin kochte schon mit

Sie ist übrigens nicht der erste Gast in dieser Kochshow. Die letzten Male waren unter anderem Abdurrahman Özban, erster Vorsitzender des Vereins „Unsere helfende Hand“ oder Bürgermeisterin Birgit Förster dabei. Letztere hatte ihr Kommen übrigens direkt nach dem ersten Live-Kochen im April zugesagt.

Damit auch wirklich jeder, der will, mitkochen kann, veröffentlichen Tobi und Ben die benötigten Zutaten immer schon einige Tage zuvor. 400g Hähnchenfleisch, eine Ananas oder alternativ auch eine Mango, dazu Zwiebel, Sahne, Curry, Tomatenmark und noch einige Zutaten mehr sind es dieses Mal, aus denen sie ein leckeres Gericht zaubern.

Zuschauer werden dazu geschaltet

Tobi zeigt Schritt für Schritt, wie es geht, wie man die Ananas beispielsweise richtig in kleine Stückchen schneidet, während Ben zwischendurch Zuschauerin Milena Geiger live zuschaltet und fragt, wie weit sie denn schon ist.

In der Küche des Jugendhauses ist das Gericht nach etwa 45 Minuten so gut wie fertig. Bis es endgültig angerichtet werden kann, bleibt noch etwas Zeit, mit den Zuschauern zu quatschen, die Fragen stellen dürfen. Nach einer Stunde verabschieden sich Tobi und Ben schließlich: „Ciao, bis nächste Woche.“ Wer dann als Gast dabei ist, geben sie spätestens am Montag zusammen mit der nächsten Einkaufsliste bekannt.