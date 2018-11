Tödlicher Unfall bei Vaihingen: Auto fährt frontal gegen Tanklaster

Anzeige

Eine 48-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in ihrem Auto auf der Landstraße bei Vaihingen an der Enz mit einem Tanklaster zusammengestoßen. Die Frau überlebte den Unfall nicht.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Landstraße 1125 bei Vaihingen an der Enz: Die 48-jährige Frau fuhr mit ihrem Daihatsu gegen 15.10 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung der B10. Dabei geriet sie aus bisher noch nicht geklärten Gründen auf die linke Fahrbahnseite. Dort stieß sie dann mit einem entgegenkommenden Tanklastzug zusammen.

Laster mit 34.000 Litern Kraftstoff beladen

Der Laster, der 34.000 Liter Kraftstoff geladen hatte, kam von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinab. Der Tank wurde dabei nicht beschädigt.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr barg die 48-Jährige, die noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.

Für die Bergung des Tanklastzugs mussten die 34.000 Liter Kraftstoff in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden. Die Landesstraße zwischen der B10 und dem Bahnhof Vaihingen/Enz war bis in den Abend hinein in beide Richtungen gesperrt.

(ots/bnn)