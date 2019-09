Traktorfahrer bei Jagdunfall in Vaihingen an der Enz verletzt

Anzeige

Bei einem Jagdunfall in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist ein 25 Jahre alter Traktorfahrer durch einen Schuss schwer verletzt worden. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, hatten sich mehrere Jäger an einem Maisfeld aufgestellt, um während der Ernte Wildschweine zu jagen.

Demnach passierte der Jagdunfall bereits am Freitagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr rannte ein aufgescheuchtes Wildschwein aus dem Feld. Zwei Jäger (59 und 71 Jahre alt) gaben Schüsse ab – einer schlug vermutlich in die Kabine des am Feldrand stehenden Traktors ein und verletzte den Fahrer schwer am Bein. Die 18 Jahre alte Erntehelferin wurde durch Glassplitter leicht verletzt.

Polizisten stellten die Waffen der beiden Jäger sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

dpa/ lsw/ BNN