Turnerbund Königsbach unterhält Publikum zum Jahresausklang mit akrobatischem Programm

Das ganze Jahr über haben sie Erfolge eingefahren – oder auch „nur“ ihre Fitness verbessert, die Aktiven des Turnerbunds Königsbach. Zum Jahresausklang legten sich alle nochmal ins Zeug, um bei der Abendunterhaltung in der örtlichen Festhalle einen kleinen Einblick in ihr sportliches Tun zu vermitteln und gleichermaßen für das Angebot ihres Vereins zu werben.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Faulhaber

Und so nahmen Turnerinnen und Turner die Besucher in der passend dekorierten örtlichen Festhalle zu einer „Reise um die Welt“ mit – und das in gerade mal zweieinhalb Stunden! Nachdem TBK-Vorsitzende Sandra Purgar die Gäste im gut besuchten Haus willkommen geheißen und alle anstehenden Ehrungen vorgenommen hatte, gab es für die Akteure kein Halten mehr. Da flogen die Mädchen der Leistungsgruppe mittels Minitrampolin über die Bühne, während die Fördergruppe der Jungen „spanischen Artisten“ im TBK-Zirkus den Rang abliefen. Dort präsentierten sich bereits die Sechsjährigen mutig am Trapez oder flogen mittels Wippe hoch über dem Bühnenboden durch die Luft.

Mädchengruppe reist tanzend und turnend um die Welt

Eine Gruppe von zehn- bis zwölfjährigen Mädchen reiste dagegen tanzend und turnend um die Welt, traf unterwegs auf allerlei Ureinwohner und auch sportliche Urlauber an der Copacabana. An der minimalen, aber treffenden Ausstattung war der „Ort des Geschehens“ stets zu erkennen.

In Amerika versäumten 13- bis 15-jährige „US College Girls“ auch Pyramiden bauend nicht, für die Umwelt zu protestieren. Derweil wollten jugendliche Turner nicht ohne Cheerleader ihre Fitness und gestählten Muskeln unter Beweis stellen.

Step-Aerobic-Gruppe präsentiert sich als Stewardessen

Die Power-Fit-Gruppe machte schließlich am „Venice Muscle Beach“ ihre tempogeladenen Übungen und schlug dabei einen „Muskelprotz“ in die Flucht. In den Orient führte die Reise der Mädchen-Leistungsgruppe, die sich tanzend mit anmutigen Bewegungen vorstellte. Und weil man bei so einer Weltreise immer wieder auf Stewardessen trifft, übernahm die Step-Aerobic-Gruppe diesen Part mit viel Power.

Ligaturner landen vom Mond auf der Erde

Wozu ein Barren – oder mehrere – so genutzt werden kann, demonstrierten die Ligaturner auf spektakuläre Weise. Sie waren augenscheinlich gerade vom Mond auf der Erde gelandet, was wohl die galaktisch guten Übungen erklärte. Auch sie wurden – wie alle Akteure – mit verdientem Beifall bedacht.

Dieser galt am Ende natürlich auch den zahlreichen Übungsleitern und den unermüdlichen Helfern, die für die Bodenübungen den Schwingboden in gebotener Eile immer wieder auf- und abbauten. Zum Ausklang der abwechslungsreichen Abendveranstaltung entspannten sich die Besucher bei Tanz und Barbetrieb.