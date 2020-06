Unterbringung bei Müller-Fleisch ist erneut Thema im Gemeinderat Neuenbürg

Anzeige

Der Gemeinderat Neuenbürg befasste sich in seiner Sitzung mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Maßnahmen der Stadt dagegen. Erneut Thema war auch die Situation beim Birkenfelder Fleischproduzenten Müller-Fleisch. Die Leiterin des Gesundheitsamts Pforzheim berichtete über die Unterbringung der Müller-Fleisch-Mitarbeiter.

Von unserem Mitarbeiter Gustl Weber

In einer elfseitigen Vorlage hatte Hauptamtsleiter Fabian Bader die Aktivitäten der Stadt Neuenbürg wie auch die Auswirkungen des Coronavirus zur Beratung in der jüngsten, öffentlichen Stadtratssitzung dargestellt.

Schon Anfang März habe man mit rasch umgesetzten Maßnahmen der Ausbreitungen des Virus so weit wie möglich entgegengewirkt. So beispielsweise mit der Schließung der Bücherei, des Schloss-Museums, der Musikschule und organisierten Kontaktmöglichkeiten für die Bürger in Rathausangelegenheiten.

Gesundheitsamt nimmt Stellung zur Unterkunft „Sonnenhalde“

Im Blickpunkt dieses Beratungspunktes stand allerdings die Problematik der Bewohner der „Sonnenhalde“ an der Wildbader Straße in Neuenbürg. Hier waren im Frühjahr noch 125 Mitarbeiter der Firma Müller-Fleisch in extrem beengten Verhältnissen untergebracht. Das Gebäude ist baurechtlich sogar für 183 Personen genehmigt.

Am 9. April erhielt das Rathaus vom Gesundheitsamt Pforzheim den Hinweis, dass ein Bewohner in der „Sonnenhalde“ mit dem Coronavirus infiziert sei. Die Anzahl weitete sich in den letzten Wochen aus.

Bürgermeister Horst Martin hatte die Leiterin des Gesundheitsamtes Pforzheim, Brigitte Joggerst, zu diesem Tagesordnungspunkt eingeladen, um eine konkrete Aussage über die aktuelle Situation zu erhalten. Laut Joggerst befinden sich die bei Müller Fleisch aktuell neu positiv getesteten Personen in der Jugendherberge Rabeneck in Dillweißenstein in Quarantäne. In Sachen „Sonnenhalde“ in Neuenbürg habe das Gesundheitsamt verfügt, dass dort während der Pandemie nur noch fünfzig Personen in Einzelzimmern untergebracht werden dürfen.

Begrenzung der Bewohnerzahl gilt nur während der Corona-Pandemie

Eine Prüfung der hygienischen Situation habe „keine besonderen Auffälligkeiten ergeben“. Klar sein müsse allerdings auch, dass sich die verordnete begrenzte Belegungszahl nur auf die Zeit der Corona-Pandemie beziehe. Was danach passiert, könne man zunächst nicht beeinflussen. Hier erwartet man nach der weiteren Diskussion auch von Seiten der Ratsmitglieder eine entsprechende Neuregelung in der Baunutzungsverordnung durch das Land.

Eine Anwohnerin der Wildbader Straße bemängelte bei der eingebundenen Bürgerfragestunde, dass sich die Bewohner der „Sonnenhalde“ leider nie an die Quarantäne-Bedingungen gehalten hätten. Ständig seien sie unterwegs gewesen. Um weitere Spekulationen auszuschließen, betonte Hauptamtsleiter Fabian Bader, dass die Stadt bisher nie eigenen Wohnraum an Mitarbeiter von Müller Fleisch vermietet hatte.

Genehmigter Haushaltsplan kann gehalten werden

Einen kurzen Abriss über die finanziellen Auswirkungen der Pandemie gab Kämmerin Gabriele Häußermann. Man könne nach wie vor in einem genehmigten Haushaltsplan agieren. Wie vielerorts hätten auch in Neuenbürg mehrere Firmen die zinslose Stundung ihrer Gewerbesteuervorauszahlung beantragt. Das habe man genehmigt. Im Haushalt 2021 werde zu entscheiden sein, was in den kommenden Jahren finanziell machbar sei.