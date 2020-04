Viele Szenarien und Kurzarbeit: Corona-Krise erschwert Planung für Rutronik Racing

Anzeige

Im April startet normalerweise die Motorsportwelt aus dem Winterschlaf. Die ADAC-GT-Masters-Saison verschiebt sich wegen der Corona-Krise aber weiter. Ende Juli soll es nun losgehen, sicher ist das nicht. Rennteams wie HCB Rutronik Racing aus Remchingen stehen vor schwierigen Aufgaben. Teamchef Fabian Plentz plant verschiedene Szenarien, ohne exakt zu wissen, was passieren wird.

Dass sich Mechaniker dank ölverschmierter Finger generell stärker die Hände waschen müssen, ist nicht neu. Durch die Corona-Krise wurden die Maßnahmen in der Werkstatt von HCB Rutronik Racing im Remchinger Stadtteil Wilferdingen allerdings nochmal verstärkt. Ohne Desinfektionsmittel und Seife geht bei der Arbeit derzeit nichts. An normales Schrauben ist in der Werkstatt des amtierenden ADAC-GT-Masters-Champions sowieso kaum zu denken. Wegen des Coronavirus steht die Motorsportwelt still.

Rutronik-Team seit April in Kurzarbeit

„Wir haben einen kompletten Shutdown“, sagt Teamchef Fabian Plentz. Seit April ist ein Großteil des Rutronik-Teams in Kurzarbeit. Plentz spricht von „einer sehr unangenehmen Situation“. Die festen Mechaniker werkeln alleine im täglich wechselnden Schichtbetrieb an den beiden Audi R8, prüfen beispielsweise Teile des Fahrwerks.

Das Arbeitspensum von Plentz selbst ist der Krise zum Trotz noch immer hoch. Der Teamchef spricht mit Kunden und Veranstaltern. „Wir gehen viele Szenarien durch“, erklärt er und verweist so indirekt auf das eigentliche Problem: Konkret lässt sich für die Motorsport-Saison 2020 nichts festlegen, geplant werden muss es doch.

Saisonstart der GT-Masters wegen Corona-Krise verschoben

Normalerweise hätten in dieser Woche die vollgepackten Team-Laster auf der Rennstrecke in Oschersleben einrollen sollen, pünktlich zum Saisonauftakt der GT-Masters am Wochenende. Doch der Saisonstart der Rennserie wurde mehrfach verschoben. Derzeit planen die Veranstalter mit einem Aufakt am letzten Juli-Wochenende im tschechischen Most. Zwei Wochen später soll es am Nürburgring weitergehen. „Ziel ist es weiterhin, sieben ADAC GT Masters-Veranstaltungen auszutragen“, heißt es auf Anfrage von offizieller Seite.

Wann, wie und ob im Jahr 2020 wirklich Rennautos über die Strecken rasen, ist ungewiss.

Zumindest, dass gefahren wird, davon geht Plentz aus: „Ob sieben oder nur sechs Rennen wird man sehen – im besten Fall natürlich mit Fans.“ Mögliche Geisterrennen seien auch eine Option. „Man muss kreativ sein und die Fans dann auf andere Art und Weise einbinden“, so Plentz. Technisch wäre vieles möglich. Selbst mehrere Rennen auf einer Strecke hält Plentz für machbar.

Weniger Personal bei den GT-Masters-Rennen während der Corona-Krise?

Auch die Anzahl der Menschen an den Kursen müsste geregelt werden. Denn das Personal der Teams ist bei 22 Rennställen durchaus üppig. Die Teams würden mit dem ADAC an verschiedenen Szenarien zu den Abläufen an den Wochenenden arbeiten, so Plentz: „Beim Rennen sind Mechaniker gefragt, da brauche ich weniger Management“, erklärt der Teamchef und spricht von einem rollierenden System mit wechselnder Belegschaft vor Ort als Möglichkeit.

An einen möglichen Saisonstart sind auch die Testfahren vorab geknüpft. Anfang März hatte Rutronik letztmals die Autos auf der Strecke. Bei den Fahrten im spanischen Valencia mit allen vier Piloten kamen die neuen Pirelli-Einheitsreifen erstmals zum Zug. „Die Tests waren gut“, resümiert Plentz, dennoch blieben Fragen offen. Beantwortet werden diese vorerst nicht. Testfahrten bleiben untersagt. Rennstrecken wie der badische Hockenheimring haben den Betrieb aktuell eingestellt.

Rutronik-Fahrer als Sim-Racer in der Corona-Krise aktiv

Für die Rutronik-Fahrer selbst bleibt so nur Sport als Ersatzprogramm und der Einstieg ins digitale Cockpit: Viele Rennprofis treten bei Sim-Racing-Events, also virtuellen Autorennen, an. Dort messen sich Stars aus Formel 1 und DTM. Besonders die Rutronik-Fahrer Kelvin van der Linde und Dennis Marschall aus Eggenstein-Leopoldshafen sorgen für Furore.

Anfang April organisierte der Rennstall bereits ein eigenes Event für den guten Zweck und übertrug die Show-Wettkämpfe im Livestream. Der Rennstall erhält im Netz so immer mehr Aufmerksamkeit. Auch Live-Talks mit den Fahrern stoßen bei den Fans auf Instagram auf Gegenliebe. „Wir bauen unsere Reichweite aus – trotz Stillstand“, erklärt Plentz.

Abseits der GT Masters liegen auch andere Geschäftsfelder derzeit brach. Rutronik Racing betreut mehrere Kundenteams. Wegen unterschiedlicher Corona-Regeln in den EU-Ländern sind bizarre Situationen die Folge: So wie ein Test für einen Kunden auf einer Strecke in Österreich. Plentz muss diesen für Mitte Mai organisieren. Abgesagt wurde der Termin noch nicht: „Das ist aber wahrscheinlich. Die Entscheidung fällt kurz davor. Ich muss dennoch planen.“

