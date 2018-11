Anzeige

Wer am Wochenende zwischen Karlsruhe und Stuttgart unterwegs sein wird, muss starke Nerven beweisen: Die zweite Vollsperrung der A8 bei Pforzheim steht an.

Nachdem vor zwei Wochen die alte Eisenbahnbrücke abgerissen worden war (die BNN berichteten), soll zwischen Freitagnacht und Montagmorgen nun die neue Überführung eingesetzt werden.

Sperrung zwischen Pforzheim-Nord und -Ost

Dazu muss die wichtige Verbindung zwischen Baden und Württemberg an einer Stelle erneut voll gesperrt werden. Zwischen Freitag, 30. November, ab 22 Uhr und Montag, 3. Dezember, bis voraussichtlich 5 Uhr ist der Bereich zwischen Pforzheim-Nord und -Ost voll gesperrt.

Umleitungen führen durch die Goldstadt

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe sieht Umleitungen in und um die Goldstadt vor. In Fahrtrichtung Stuttgart werden Autofahrer ab Pforzheim-Nord über die B294 durch Pforzheim und über die B10 bis zur Anschlussstelle Ost und zurück auf die A8 geleitet. In Fahrtrichtung Karlsruhe erfolgt die Umleitung über die B10 durch Niefern-Vorort, Kieselbronn und die B294 bis zur Anschlussstelle Nord und zurück auf die A8.

Überregional soll die Sperrung weitläufig umfahren werden: zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Kreuz Walldorf über die A81 und die A6.

Neue Brücke in den Startlöchern

Während die alte Eisenbahnbrücke vor zwei Wochen abgerissen wurde, ist auf einer eigens eingerichteten Baustellenfläche neben der Autobahn bereits die neue Überführung entstanden. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten für das Einsetzen der neuen Brücke sollten laut RP bis Ende November abgeschlossen sein.

Schienenersatzverkehr bis Freitag, 7. Dezember

Der Schienenersatzverkehr zwischen Pforzheim und Mühlacker im Enzkreis, der wegen der Bauarbeiten nötig geworden war, soll am Freitag, 7. Dezember, enden. Danach sollen statt Bussen wieder die Züge wie gewohnt fahren.