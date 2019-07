Waldbrand in Neuenbürg im Enzkreis

Anzeige

Südlich von Neuenbürg (Enzkreis) ist am Dienstagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Die Polizei in Karlsruhe bestätigte auf BNN-Anfrage den Brand, der kurz vor 19 Uhr gemeldet wurde. Eine knappe Stunde später waren die Flammen bereits erloschen – die Einsatzkräfte hatten alles im Griff.

Das Feuer brach parallel zur Bundesstraße 294 in einem Waldstück aus, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. In der Nähe sei das Besucherbergwerk Frischglück und auch der örtliche Friedhof. In einer ersten Meldung war der genaue Ort noch unklar. Daher war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz, um den genauen Brandherd zu lokalisieren.

Die Feuerwehr hatte die Flammen dann aber schnell im Griff. Dennoch rechne man bei den Einsatzkräften mit längeren Nachlöscharbeiten. „Das ist nicht minder aufreibend“, sagte die Polizeisprecherin.

obit/BNN