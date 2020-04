Waldbrandgefahr im Enzkreis steigt – und Corona könnte Fluch und Segen zugleich sein

Anzeige

Die Experten des deutschen Wetterdienstes haben die Waldbrandgefahr im Raum Mühlacker auf die zweithöchste Stufen gesetzt. Anhaltende Trockenheit ist einer der Hauptgründe dafür. Unklar ist allerdings, wie sich die Corona-Krise im Fall der Fälle auswirkt.

Ein zuverlässiger Regentänzer ist Andreas Roth nicht. Dabei wäre das gerade eine dringend benötigte Fähigkeit des stellvertretenden Leiters des Forstamts im Enzkreis. Der Boden im Wald ist zu trocken, der deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Brandgefahr für Donnerstag und Freitag im Raum Mühlacker auf die zweithöchste Stufe gesetzt. Und im restlichen Enzkreis sieht es nur wenig besser aus.

Durch Corona sind viel mehr Menschen im Wald als sonst

An derartige Szenarien ist man zwar gewöhnt, wie Roth betont. Doch die Coronakrise wirbelt auch den Wald derzeit durcheinander. „Wir nehmen wahr, dass im Moment viele Menschen im Wald unterwegs sind. Auf den Fußballplatz können sie ja im Moment nicht“, sagt Roth – und das, obwohl Spielplätze und Feuerstellen schon vor der Brandwarnung gesperrt waren. „Welchen Einfluss das hat, wissen wir nicht“, sagt er.

Kippen und Scherben bedeuten Gefahr

Die simple Logik lautet: Wo viel Mensch ist, da ist auch viel Risiko. Immerhin bringt der Mensch auch viel Gefahrpotenzial in den Wald wie Zigarettenkippen oder Glasscherben. Zu einem Aufruf, man möge nun bitte nicht in den Wald gehen, kann sich Roth aber nicht durchringen: „Wir begrüßen das ja eigentlich. Man schützt, was man kennt.“

Stadt Mühlacker hofft auf soziale Kontrolle durch Spaziergänger

Außerdem gehe die Gefahr nicht nur von Spaziergängern aus. „Es führen auch einige Straßen durch den Wald. Manche Autofahrer werfen einfach ihre Zigaretten aus dem Fenster. Denen ist oft nicht einmal klar, dass sie damit einen Brand auslösen können“, erklärt der Förster. Klar sei, dass sein Amt nicht das komplette Waldgebiet kontrollieren könne.

„Wir sind auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.“ Die Stadt Mühlacker betont auf Nachfrage sogar, durch die vielen Besucher gebe es „eine wirksame soziale Kontrolle“ – sofern sich diese an die Regeln wie Rauchverbot oder das Parken in entsprechenden Zonen halten.

Gesamter Laubwald im nördlichen und östlichen Enzkreis unter Beobachtung

Die Gefahr eines Waldbrands sieht Roth vor allem bei den Laubwäldern im nördlichen und östlichen Enzkreis. Dass der DWD den Raum Mühlacker (Warnstufe 4) anders beurteilt als Ispringen (3), hat für Roth keine große Relevanz. „Es gibt da im Detail eine gewisse Unschärfe“, erklärt er.

Deshalb gehe es auch nicht um einzelne Gemeinden, sondern den kompletten Laubwald. Laut dem Experten befindet sich noch viel „brennbare Masse am Boden“, etwa trockenes Laub, das noch nicht zu Humus zersetzt wurde. Der raue Wind habe den Boden besonders getrocknet. Und erlösender Regen will nicht fallen.

Nadelwald scheint weniger gefährdet

Trockenheiten sei der Wald bereits aus den vergangenen Jahren gewohnt, so Roth. „Im Winter sah es sogar ganz gut aus, nur hat leider die feuchte Schneedecke gefehlt.“ Weniger gefährdet sei übrigens der Nadelwald am Schwarzwaldrand, da die Bäume den Wind derzeit besser fernhielten und es ohnehin weniger Laub gibt. Sollte es allerdings brennen, dann bedeute das noch lange kein Inferno, so Roth. Denn im Mischwald verbreite sich Feuer erfahrungsgemäß langsamer als in Monokulturen.