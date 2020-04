Wegen Corona: Kein Schüler im Südwesten soll dieses Jahr sitzenbleiben

Anzeige

Schüler in Baden-Württemberg müssen wegen der Corona-Krise nicht um ihre Versetzung in das nächste Schuljahr bangen. Joachim Eichhorn, Leiter der Kirnbachschule in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis), findet die Entscheidung in Ordnung.

Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen, teilte das Kultusministerium. „Da die Leistungsbewertung allerdings in den letzten Wochen ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, werden alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt“, betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Montag.

„Keine Schülerin und kein Schüler darf einen Nachteil aus der aktuellen Situation haben, das hat absolut Vorrang.“ Über die konkrete Ausgestaltung dieser Entscheidung und Möglichkeiten zur Umsetzung werde das Ministerium noch informieren.

Entscheidung ist in Ordnung

Joachim Eichhorn, Leiter der Kirnbachschule in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis), findet die Entscheidung in Ordnung. „Tatsächlich haben einige Schüler den Anschluss ein wenig verpasst“, begründet er. Man könne nicht davon ausgehen, dass alle in der neuen Lage die „breit gestreuten Informationen“ auch erhalten und aufnehmen können. Teilweise scheitere es sogar schon an der Technik zuhause.

Grundsätzlich sieht Eichhorn die Entscheidung gelassen. Entweder würden die schlechten Schüler den Stoff noch aufholen – oder man müsse sich über eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres unterhalten.

dpa/lsw/BNN