Angefangen hat alles an der Pforzheimer Fritz-Erler-Schule, wo eine gute Woche vor Weihnachten Schüler und Lehrer nach Hause geschickt wurden, weil sich Nager in der Zwischendecke des Gebäudes eingenistet hatten. Seither fiel eine Schule nach der anderen den emsigen Tieren zum Opfer. Mehr Mäuse als Menschen in öffentlichen Gebäuden in Pforzheim und im Enzkreis? Den Eindruck könnte man im „Mäusewinter 2020“ durchaus bekommen.

2019/2020 ist offenbar ein Mäusewinter

Johannes Braun, Inhaber der Mühlacker Firma Isotox, bekämpft schon seit 13 Jahren Nagetiere und andere Schädlinge und bestätigt: „So wie in diesem Winter habe ich das nicht erlebt.“ Gleich einer Kettenreaktion sei es in den vergangenen Wochen zugegangen. „Wir waren teilweise zu viert in bis zu drei, vier Schulen parallel im Einsatz.“

Seit Dezember drangen die Nagetiere nach und nach auch in die Osterfeld-Realschule, Johanna-Wittum-, Buckenberg-Grund-, Huchenfelder-Grund-, die Inselschulen sowie in die Wilhelm-Ganzhorn-Schulen mit benachbarter Sporthalle in Conweiler ein.

Das warme Wetter ist schuld

Die ungebetene Gäste waren jedesmal Mäuse. Deren übermäßig hohes Aufkommen sei in erster Linie auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen, teilt die städtische Pressestelle mit, die sich auf Expertenaussagen stützt.

Auch Fachmann Braun nennt diese eine der Ursachen: eine Kombination aus warmen Tagen und relativ kalten Nächten, die die Tiere nach innen treibt. Und erfahrungsgemäß locken auch Essensreste die Tiere an. Hinzu kommt, dass sie in den Schulen nachmittags und am Wochenende freie Bahn haben.

Stadt gibt 40.000 Euro zusätzlich für die Bekämpfung aus

Braun glaubt aber auch, dass seit dem ersten Befall in der Fritz-Erler-Schule (FES) die Sensibilät bei den Verantwortlichen stark gestiegen sei. Der Anblick einer Maus oder kleinerer Kotmengen lässt offenbar sofort die Alarmglocken schrillen. Und das muss auch so sein. „Es geht darum, mögliche Befalle zeitnah festzustellen und rasch zu reagieren, um diese zu bekämpfen“, erklärt ein Sprecher der Stadt.

Schließlich gelte es, Risiken für die Menschen zu vermeiden, die sich täglich in den Gebäuden aufhalten. Die Stadt Pforzheim kostet die Bekämpfung der schädlichen Nagetiere in den kommunalen Gebäuden in diesem Jahr zusätzlich 40.000 Euro.

Über Kot können Viren übertragen werden

Über Mäusekot können Krankheitserreger wie Hantaviren auf den Menschen übertragen werden. Auch deshalb griff die Stadt sofort ein, als der Mäusealarm aus der Fritz-Erler-Schule kam. Mit dieser Ausnahme reichte die Macht der Mäuse allerdings nicht soweit, um den Unterricht komplett lahm zu legen. In anderen Schulen sperrte man in Absprache mit dem Gesundheitsamt lediglich die betroffenen Räumlichkeiten. Auch im ehemaligen Thales-Gebäude an der Ostendstraße, wo derzeit das Kriminalkommissariat untergebracht ist, hatten sich Ende Januar Mäuse eingenistet.

Die aus sieben Mitarbeitern bestehende Firma Istox aus Mühlacker ist seit einigen Wochen Dauergast in Pforzheim. Firmenchef Braun rühmt die umsichtige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement. Sein Unternehmen betreue in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz mehr als 50 kommunale Einrichtungen, insbesondere Kitas und Schulen aber auch Privatkunden, erzählt er. Neben Akut-Einsätzen bestünde ein Teil der Arbeit auch in Prophylaxe.

Im Akut-Fall legen die Kammerjäger mit Ködern bestückte Boxen aus, die sicher vor dem Zugriff etwa von Kindern sind. Die Boxen werden mehrfach kontrolliert, die Köder erneuert. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen Absaugung des Kots und Desinfizierung der Räume. In Straubenhardt behandelten die Kammerjäger 50 Klassenräume und die Sporthalle. Jedes einzelne Gerät mussten sie per Hand mit Scheuerlotion abwaschen – vom Tennisball bis zum Barren. Eine ganze Woche seien sie beschäftigt gewesen.

Köderschutzgürtel um die Schuleingänge

Köderschutzgürtel rings um die Eingänge der Schulen bleiben aus prophylaktischen Gründen bestehen, auch wenn sie „befallsfrei“ sind. Sie werden regelmäßig gewartet und kontrolliert, erklärt Braun.

Das drastische Vorgehen der Kammerjäger dürften manchem Tierfreund Tränen in die Augen treiben, der Mäuse possierlich findet, wenn er nicht mit ihnen unter einem Dach hausen muss.

Braun verweist auf fachgerechte Maßnahmen bei der Bekämpfung, die konform mit dem Tierschutzrecht seien und in Abstimmung mit dem Veterinäramt erfolgen. Er wirft ein: „Wenn man sieht, welchen Schaden Nagetiere in Gebäuden anrichten und etwa auch Kabelbrände auslösen können, findet man sie nicht mehr goldig.“