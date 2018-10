Zwei Menschen sterben bei Unfall auf B10

Anzeige

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 10 in der Nähe von Ludwigsburg sind am Montagabend zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt.

Ein Toyota fuhr gegen 21 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart und kam dabei aus bisher noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto mit einem Lastwagen zusammen, heißt es von der Polizei. Der Laster, an dem noch ein Anhänger hing, drehte sich nach dem Zusammenstoß und streifte einen weiteren Wagen, dessen Fahrerin lecht verletzt wurde. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die B10 war am Abend gesperrt.

(dpa/ots/bnn)