Die Hochzeitstage Ettlingen – alles für den schönsten Tag

Anzeige

Ihren 20. Geburtstag feiern in Ettlingen die Hochzeitstage im Schloss. Für viele, die zum ersten oder auch zum zweiten Mal den Bund fürs Leben wagen, ist diese Messe ein Highlight.

Im Totenmonat November, dominiert von grauen, tristen Tönen, setzt Elvira Rauch seit nunmehr 20 Jahren an einem Wochenende Akzente in weiß. Dann nämlich, wenn sie zu den Hochzeitstagen im Ettlinger Schloss und in der benachbarten Schlossgartenhalle bittet. 2019 ist das am 9. und 10. November, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Vom passenden Outfit bis zum Blumenschmuck

Gut 35 Aussteller haben für die Hochzeitstage zugesagt und werden an ihren Ständen das präsentieren, was rund ums Heiraten wichtig ist. Ringe und Schmuck, Braut- und Festmoden , Ideen zum Thema Fotos und Videos, Blumen, Hochzeitstorten,Geschenke, Entertainment und Veranstaltungstechnik und vieles mehr.

Gastronomiebetriebe und Hotels , die regelmäßig Hochzeitsfeiern ausrichten und daher über die entsprechende Erfahrung verfügen, sind genauso mit von der Partie wie die Stadt Ettlingen und die katholische Kirche. Ein Limousinen-Service zeigt, wie Mann und Frau standesgemäß vorfahren können. Wer‘s lieber eine Nummer kleiner mag, schaut sich am besten mal den für Hochzeiten aufgehübschten Fiat 500 an.

Aussteller zeigen sich in den Schlossräumen

Die Ausstellungsflächen befinden sich im Rohrer- und im Asamsaal, im Musensaal und im Foyer des Schloss-Erdgeschosses. Zur Eröffnung der zweitägigen Messe am Samstag um 10 Uhr hat OB Johannes Arnold zugesagt, der in einem Vorwort zur Veranstaltungsbroschüre Elvira Rauch dafür dankt, dass die Hochzeitstage inzwischen eine 20-jährige Tradition in Ettlingen haben. „Das ist vor allem Ihr Verdienst“, lobt der Rathauschef.

Besonderen Zuspruch bei den Besuchern erfahren immer die Modeschauen in der Schlossgartenhalle, die einmal mehr von Dorothee Kähler moderiert werden. Man kennt sie von verschiedenen Engagements bei den Schlossfestspielen.

Die Termine sind Samstag um 12 Uhr und um 15 Uhr sowie Sonntag um 12 Uhr und um 14.30 Uhr. Gezeigt wird nicht nur, was Braut und Bräutigam an ihrem Festtag tragen können, sondern auch wie die Garderobe der Gäste aussehen könnte.

Kinder haben freien Eintritt

Der Aufbau für die Hochzeitstage beginnt am kommenden Freitag ab 9 Uhr, einen Kartenvorverkauf gibt es nicht, sondern es wird eine Tageskasse eingerichtet. Kinder haben freien Eintritt, ansonsten kostet er sieben Euro.

Wer sich vorab informieren will: die Broschüre der Ettlinger Hochzeitstage liegt in öffentlichen Einrichtungen und im Einzelhandel aus. Internet: www.hochzeitstage-ettlingen.de

Und noch etwas: Elvira Rauch, rastlos wie eh und je, plant bereits für 2020. Auch dann soll der November in Ettlingen nicht ganz grau in grau verlaufen.