Ein Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen hat sich am Mittwochabend in der Altstadt von Ettlingen festgefahren. Die Polizei wurde nach Angaben eines Sprechers gegen 18.15 Uhr darüber informiert, dass es für den schweren Sattelzug in der Kurve zur schmalen Hirschgasse weder vor noch zurück ging.

Auch die Feuerwehr Ettlingen rückte an. Schließlich wurde ein Bergungsunternehmen hinzugerufen, das den 40-Tonner laut Einsatz-Report24 Stück für Stück nach hinten zog.

Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab. Nach rund zwei Stunden war die Aktion nach Angaben des Polizeisprechers beendet. Der Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen.