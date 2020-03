Anzeige

An den 7. August 2019 erinnert sich Adolf Kastner, der Vorsitzende des FV Sulzbach, noch sehr gut. Am Abend zuvor war ein Orkan über die Region gezogen. „Als ich am nächsten Tag gucken kam, dachte ich, mich trifft der Schlag. Es war ein Trümmerfeld“, erinnert er sich.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Dreisigacker

Am frühen Samstagmorgen steht er früh auf dem Sportplatz. Rund 70 freiwillige Helfer sind gekommen, um die Baumpflanzaktion des Malscher Gemeindeforstes zu unterstützen und durch ihr Engagement die Schäden des verheerenden Orkans aus dem vergangenen August auszugleichen.

Für Adolf Kastner ist der Sportplatz ein bedeutender Ort. Mit zehn Jahren hat er hier mit dem Kicken angefangen: „Es täte mir sehr weh, wenn der Verein den Bach runter geht“, sagt er. Umso dankbarer ist man dem Gemeinderat, der Ende Januar 29.000 Euro bewilligte. „Sonst müssten wir hier Feierabend machen.“

Auch interessant: Der TSV Malsch taucht beim Unterwasserrugby europaweit erfolgreich ab

Naturlandschaft ist fast vollständig vernichtet worden

Doch es geht hier beileibe nicht nur um die gesellschaftliche Bedeutung des Sports. Die in Jahrzehnten gewachsene Naturlandschaft rund um den benachbarten Baggersee ist fast vollständig vernichtet worden.

Am Sportplatz ist nun die erste Fläche, die wieder aufgeforstet wird. Rund 13.000 junge Setzlinge sollen den Verlust ausgleichen. Forstabteilungsleiter David Wipfler hat 2.000 Roteichen und 10.000 deutsche Eichen besorgt, dazu diverse Straucharten für die Ränder. Rund 20.000 Festmeter kaputtes Holz registrierte er nach dem Orkan. Mit der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist er am Samstag „sehr zufrieden“.

Vater und Sohn pflanzen Bäume gemeinsam

Wie viele Helfer sind gekommen? „Adolf, stell dich auf den Feldherrnhügel und zähl‘ drüber“, ruft er Kastner zu. Gekommen sind Privatleute, der Musikverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Obst- und Gartenbauverein. Geduldig erklärt Wipfler den Helfern, wie sie die jungen Gehölze richtig setzen: In das Loch mit den Wurzeln nach unten hinein und festhalten, die Erde darüber schieben und festtreten. Ruckzuck sind die drei ersten Reihen Roteichen gesetzt.

Tobias Pfister vom RC Sulzbach (RCS) ist mit seinem zwölfjährigen Sohn Jannick gekommen. „Wenn man etwas gemeinsam macht, dann kann man viel erreichen“, sagt der Vater. Zumal sein RCS oft genug von der guten Zusammenarbeit mit dem Forst profitiere.

Erinnerungen an den Orkan-Einsatz

Elke Schick-Gramespacher ist auf guter Betriebstemperatur. Ihr liegt der Ort am Herzen und sie findet es „zum Heulen, wenn man all die umgefallenen Bäume gesehen hat. Allein schon wenn ich daran denke, wie idyllisch das hier alles war.“

Ein paar Schritte weiter schuften Jens Pfeiffer und die Brüder Kenan und Kerim Masic. Sie sind von der Freiwilligen Feuerwehr Malsch. „Wir waren damals bei dem Orkan-Einsatz dabei“, sagt Pfeiffer. Er habe sich gleich gedacht, dass es eine lange Nacht mit viel Arbeit werden würde: „Und jetzt sind wir wieder dabei. Wenn wir helfen können, dann sind wir da.“