730 Kinder hoffen bei der Stiefelrallye in Ettlingen auf den Nikolaus

Her mit dem Stiefel: Bei einer Aktion des Ettlinger Citymanagements können Kinder bis zu zehn Jahren ihre Stiefel im Rathaus abgeben und sie wenige Tage später, prall gefüllt mit Süßigkeiten, in einem Schaufenster in Ettlingen wiederfinden. Der Ansturm beim Abgabetag im Rathaus war groß – 730 Stiefel gingen über die Theke.

Akkordarbeit in der Annahmestelle

Sie sind gepunktet oder gestreift, mit Sternchen, Schneeflocken, Piraten, Einhörnern oder Rennwagen bedruckt: Kinderstiefel sämtlicher Couleur wandern am Freitagmorgen im Erdgeschoss des Rathauses über die Theke. Neun Mitarbeiterinnen leisten Akkordarbeit. Sie nehmen Stiefel und Abgabescheine entgegen, heften an jeden Schuh einen Zettel mit einer Nummer, geben Abholscheine heraus. Dann kommt der Stiefel in eine von rund 50 Kisten, die vorher mit Nummern und den Namen von Ettlinger Geschäften beschriftet wurden.

Eltern, Kinder und Großeltern stehen Schlange

Es ist der Abgabetag für die inzwischen fünfte Ettlinger Stiefelrallye. Ab 9 Uhr ist die Annahmestelle im Rathaus geöffnet – um kurz nach neun reicht die Schlange schon raus bis auf den Marktplatz, wo das Kinderkarussell für den Sternlesmarkt aufgebaut ist. Ungeduldig harren die, die ganz früh dran waren, vor der Bürotür im Erdgeschoss aus, auf der groß „Stiefelabgabe“ steht: junge Mütter und Väter, Kinder, die ungeduldig am Arm ihrer Eltern ziehen, Großeltern mit ihren Enkeln im Kinderwagen.

Die Erste kommt schon um 7 Uhr

Anna Cramer war als Erste da. Schon um 7 Uhr ist sie gekommen, hat sich die Zeit mit Zeitunglesen vertrieben, bis um 9 Uhr die Bürotür zur Annahmestelle öffnet. Vier Stiefel hat die 70-Jährige dabei: einen für jeden ihrer Enkel, die zwischen zwei und neun Jahren alt sind. Zum fünften Mal macht Cramer mit. Auch geputzt hat sie die Stiefel schon, denn die müssen bei der Abgabe sauber sein. Schließlich werden sie später im Schaufenster eines Geschäfts in Ettlingen präsentiert – gefüllt mit süßen Köstlichkeiten aus dem Ettlinger Cap-Markt.

40 Geschäfte beteiligen sich an der Aktion des Citymanagements, die auch den Ettlinger Einzelhandel stärken soll. Während die Kinder ihren Stiefel suchen, können die Erwachsenen in den Läden stöbern – und vielleicht etwas kaufen. „Wir sind nie ohne was nach Hause gegangen“, erinnert sich Anna Cramer an die vier Male, die sie mit Kindern und Enkelkindern auf Stiefelsuche gegangen ist. Sie lacht: „Manchmal hatte jeder am Ende drei neue Paar Schuhe.“

Zur Belohnung gibt’s am Ende eine Karussellfahrt.

Vom 6. bis zum 9. Dezember findet die Stiefelrallye dieses Jahr statt. Wer seinen Stiefel im Laden entdeckt hat, kann ihn nach Abgabe des Abholscheins mitnehmen. Mit einer ganzen Kinderschar werden sich Cornelia Burg und Silvia Avci auf den Weg machen: Beide Frauen haben jeweils drei Söhne und Töchter, hinzu kommen wahrscheinlich Jungs und Mädchen aus der Nachbarschaft. Für Burg ist es die dritte Stiefelrallye. Die Aufregung der Kindern sei immer groß, sagt sie – und umso größer die Erleichterung, wenn jeder seinen Stiefel gefunden hat. „Zur Belohnung gibt’s am Ende eine Karussellfahrt.“

Annahmestelle muss eine Stunde früher schließen

Dort, am Karussell, kommen um kurz vor zehn Uhr nur noch vereinzelt Eltern und Großeltern vorbei, um Stiefel im Rathaus abzugeben. 45 Minuten nach Öffnung der Annahmestelle hat sich der erste Sturm gelegt. Um 17 Uhr sind dann 730 Stiefel in Kartons verpackt. Das sind 100 mehr als im Vorjahr und 30 mehr als geplant – und doch mussten wieder Menschen abgewiesen werden, weil die Maximalzahl erreicht war, sagt Stadtsprecherin Eveline Walter. Die Annahmestelle schließt eine Stunde früher als geplant, weil in die Kisten schlichtweg nichts mehr reinpasst.