80-Tonnen-Kran stürzt in Malsch um

In Malsch ist am Mittwoch ein 80-Tonnen-Kran umgestürzt. Der Kranfahrer wurde dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Nach unseren Informationen war er mit einem Anbau am Aldi in der Sézanner Straße beschäftigt.

Derzeit sind Polizei Ettlingen sowie Freiwillige Feuerwehr und Notfallhilfe Malsch vor Ort. Der Kran wird gesichert, damit er nicht noch weiter abrutscht. Zudem müssen die Einsatzkräfte ausgelaufenen Diesel abpumpen. Anschließend muss der Kran geborgen werden.

Als Ursache für das Umkippen des Krans wird unsicherer Untergrund vermutet. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Der Kran war vom Aldi weg auf einen Garten gekippt, der Auslieger liegt zurzeit im Brückenwiesenweg.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN