Wegen eines schweren Lkw-Unfalls mit einem Todesopfer ist die A5 bei Karlsruhe in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt.

Die Kollision ereignete sich gegen 6.30 Uhr am Mittwochmorgen zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und Anschlussstelle Ettlingen im Bereich Hägenich auf Höhe Karlsruhe-Rüppurr. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen in den Führerhäusern der Lastwagen eingeklemmt.

Lkw-Fahrer fuhr auf Stauende auf

Nach den bisherigen Ermittlungen hat hat ein belgischer Sattelzugfahrer gegen 6.30 Uhr das Stauende zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen in Fahrtrichtung Süden übersehen und dabei einen bereits stehenden 7,5-Tonner auf den davor stehenden Lastwagen geschoben. Dieser wiederum prallte auf einen davorstehenden Sattelzug.

Der Fahrer des 7,5-Tonners wurde schwerstverletzt, sein Beifahrer verstarb noch am Unfallort. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Laut Sabine Doll, Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, handelt es sich zum wiederholten Mal um einen eher einfachen Unfall was das Zustandekommen angeht, der aber äußerst große Auswirkungen hat.

Pendler müssen viel Geduld aufbringen

Im Berufsverkehr bereitet die Vollsperrung enorme Probleme. Die Karlsruher Südtangente ist ebenso dicht wie andere Umleitungsstrecken. Laut Doll besteht Hoffnung, dass eine Spur Richtung Süden recht schnell wieder freigegeben werden könnte, um ein kleines Ventil zu schaffen. Auch auf der Gegenfahrbahn bildete sich ein Stau wegen Gaffern.

Dolls Kollege Frank Otruba spricht von einem gravierenden Ereignis, bei dem für die Autofahrer viel Geduld gefragt sei. „Es geht nicht anders, als über die Umleitungsstrecken“, so Otruba, doch die sind am Mittwochmorgen nach der Vollsperrung völlig überlastet. Wenn man von dem Unfall rechtzeitig mitbekomme, sei der beste Rat, so früh wie möglich von der Autobahn abzufahren.

Bekanntlich ist die Autobahnsanierung ab Ettlingen in Richtung Süden mit Sperrung der Auf- und Abfahrt Karlsruhe-Süd ohnehin seit einigen Wochen ein unfallträchtiges Nadelöhr.