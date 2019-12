Achtung, in Bad Herrenalb ist ein Pelzmärte unterwegs

Anzeige

Der Pelzmärte ist eigentlich eine heidnische Gestalt, deren Ursprünge in Südtirol liegen. Es gibt allerdings auch ein Exemplar in Bad Herrrenalb: Reinhold Nofers hat den Brauch in den Schwarzwald transferiert – und treibt nun dort im liebevoll gefertigten Kostüm und zu Schellengeläut böse Geister aus.

Von unserer Mitarbeiterin Sabine Zoller

In Reinhold Nofers Adern fließt Südtiroler Blut. „Meine Vorfahren kommen von dort“, so der Landschaftsgärtner, der die Tradition des Pelzmärte seit jungen Jahren ehrt. Im Gaistal ist es am Heiligen Abend Brauch, dass der „Pelzmärte“ von Haus zu Haus zieht und mit seinem Glockengeläut die bösen Geister vertreibt.

Die furchteinflößende Figur mit Hörnern und Schwanz ist ein finster dreinblickender Geselle aus Stroh. Er ist mit Glocken behängt, hat eine Rute und trägt einen Sack, in den er der Überlieferung nach die mit der Rute gezüchtigten „bösen Buben“ steckt. Doch so weit kommt es selten. Die Kinder sind artig, sagen ein Gedicht auf, und werden dann vom ebenfalls verschleierten Christkind beschenkt.

Weiterlesen: Ein Blumberger kämpft gegen rechtswidrige Abwasserbescheide in Bad Herrenalb

Mehr zum Thema: Abwassergebühren: Bad Herrenalb scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht

Ein Kostüm hält etwa ein Jahrzehnt

In der Scheune von Reinhold Nofer hängen Hose und Oberkörper des Pelzmärte. „Die sind nun gut durchgetrocknet“, so der Fachmann, der in den vergangenen vier Jahrzehnten rund sechs solcher Figuren gefertigt hat. Alle acht bis zehn Jahre nagt der Zahn der Zeit an dem Naturkostüm, das in Handarbeit in rund 100 Stunden mühevoller Näharbeit entsteht. „Alles wird hier selbst gemacht“, erklärt Reinhold Nofer, der auf die gebundenen Strohbündel in der Scheune zeigt.

Selbst das Korn wird auf dem eigenen, circa zwei Ar großen Ackerfläche im Gaistal angebaut. Jede Ähre trägt 80 Körner und geerntet wird in Handarbeit nach alter Sitte mit der Sense, um die langen Halme der Ähren nicht zu beschädigen. Mit dem Schlegel wird das Korn ausgedroschen, die Halme gebündelt eingelagert. „Wir benötigen für ein Kostüm rund 20 Kilogramm von diesem Stroh“, erklärt Nofer, der mittlerweile ein perfekt ausgeklügeltes System zur Herstellung eines Pelzmärtes mit extra verstärktem Schwanz und Hörnern entwickelt hat.

Weiterlesen: Ettlinger Behörden verzichten zu Weihnachten auf Mahnungen und Vollstreckungen

Beim ursprünglich heidnischen Brauch entstand das figürliche Strohgeflecht zum Winteranfang am 21. Dezember, um dem Winter Paroli zu bieten und wurde in einer extra Zeremonie zum Frühlingsbeginn wieder verbrannt.

Im Pelzmärte enthalten: 1000 Meter Bindfaden

Bei der Südtiroler Art des Pelzmärte besucht der furchteinflößende Gesell seit dem frühen 19. Jahrhundert die Haushalte persönlich und treibt mit seinem Schellengeläut die bösen Geister aus. „Das ist Tradition und wird bei uns im Gaistal fortgeführt“, schmunzelt Nofer, der auch darüber berichtet, dass mangels Männer in den Kriegsjahren seine Mutter Marie im Kostüm steckte und die weiten Wege zu Fuß vom Zieflensberg durchs Gaistal über die Aschenhütte bis ins untere Gaistal marschiert ist. „Nach dem Krieg ist er noch gelaufen – ich glaube bis zum Jahr 1957, dann ist der Pelzmärte eingeschlafen.“

Als 1967 die Tradition wieder ins Leben gerufen wurde, stellte das den Vater von Reinhold Nofer vor eine große Herausforderung. Der kreative Macher des Kostüms war verunglückt und das durch die Märsche abgenutzte Kostüm musste neu gefertigt werden. Und das ist aufwendig.

Auch interessant: „Winterknöllchen“: So teuer können Verkehrsverstöße im Winter werden

Zunächst werden die Strohhalme in lauwarmes Wasser eingetaucht. Damit werden sie biegsam und weich und eignen sich zum Flechten. Zur Herstellung eines Kostüms wird eine rund 150 Meter lange „Endloskordel“ benötigt, die mit über 1 000 Meter Bindfaden die beiden Einzelstücke von Hose und Oberkörper ergeben.

An Heilig Abend auf dem Rathausplatz unterwegs

Dass das kein einfaches Arbeiten ist, bestätigt Nofer. „Für die Hose brauche ich 40 Stunden, für den Oberkörper rund 60“. Für die akribischen Näharbeiten verwendet er eine gebogene Sattlernadel. Die Technik muss passen, denn das Kostüm muss strapazierfähig und zudem etwas beweglich sein.

Früher musste der Kostümträger darin laufen, doch heute wird der Pelzmärte für lange Strecken liegend per Pkw transportiert, um möglichst viele Termine wahrnehmen zu können. Das wiederum schont das Kostüm, das nun bis zu zehn Jahren hält, erklärt Nofer, der 1970 seinen ersten Pelzmärte aus Stroh gefertigt hat.

Seit der düster dreinschauende Strohgeselle nun auch an Heilig Abend auf dem Rathausplatz in Herrenalb aktiv ist, muss allerdings noch früher mit den Vorbereitungen begonnen werden. Knapp eine Stunde dauert das Einnähen des Junggesellen, der stets aus dem Gaistal stammt und die alte Tradition fortführt, unerkannt mit Schellengeläut durch die Nacht zu ziehen.