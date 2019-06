Alarm in Rheinstetten: Schüler sprüht Reizgas

Anzeige

Rettungsdienst und Feuerwehr mussten am späten Dienstagvormittag wegen eines Reizgas-Alarms ans Walahfrid-Strabo-Gymnasium in Rheinstetten-Mörsch ausrücken.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe erklärte, hatte ein Schüler gegen 10.45 Uhr das Gas entweder im Klassenzimmer oder im Flur versprüht. Anschließend klagten 20 bis 25 Personen über Reizbeschwerden und Husten.

Ermittlungen laufen

Der Schulbetrieb war unterbrochen, mehrere Rettungswagen sowie Polizei und Feuerwehr rückten vorsorglich aus. Zur Sicherheit habe das DRK diejenigen untersucht, die in Kontakt mit dem Reizgas kamen, deren Eltern wurden informiert. Die Feuerwehr durchlüftete das Gebäude und konnte gegen 12 Uhr ihren Einsatz beenden. Die Polizei ermittelt noch in der Sache. In jüngster Zeit häufen sich Einsätze in der Region wegen versprühtem Reizgas.

BNN