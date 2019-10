Allerheiligen für viele Menschen immer noch wichtig

Anzeige

An Allerheiligen beginnt der November mit seinen Totengedenktagen. Die Gräber sollen gepflegt aussehen. Vielerorts sieht man auf den Friedhöfen Leute mit Hacke, Gartenschere, Putzeimer und neuem Blumenschmuck – auch beim Rundgang auf dem Ettlinger Hauptfriedhof.

Von unserem Mitarbeiter Stefan Lumpp

Monika Schröder kniet vor dem Urnengrab ihres Mannes, der 1997 starb. Sie entfernt Laub und Unkraut, lockert die Erde und platziert ein Grabgesteck. Bisher habe sie die Gestecke selbst gefertigt, jedoch dieses Jahr keine Zeit gefunden. Sie ist der Meinung, dass man nicht nur an Allerheiligen der Toten gedenken sollte, sondern das ganze Jahr über. „Wir müssen keinen Kult daraus machen, einfach die Verstorbenen, so wie sie waren, in Erinnerung behalten und dies an die kommenden Generationen weitergeben“, meint die Ettlingerin.

Der Friedhof als Ruhepol

Der Friedhof sei für sie ein Ruhepol, nicht nur für Trauernde, auch für alle die einmal abschalten wollen. Im hinteren Teil des Friedhofes kümmert sich Raphael Bugge mit seiner Mutter um das Grab seines Großonkels und seiner Großtante, die der 16-Jährige nur noch von Erzählungen und Fotos kennt. Rundherum sind viele Gräber schon verschwunden. „Seit ich klein bin, gehe ich immer mit und helfe meiner Mutter. Wenn wir abends zusammensitzen, werden ab und an Geschichten über ‚Opa Haselberg‘ erzählt, auch wenn es schon über 30 Jahre her ist“, so Raphael.

Für ihn sei Grabpflege auch eine Aufgabe der jüngeren Generation, denn man sehe überwiegend ältere Menschen. Neben Stiefmütterchen haben die zwei Busenbacher, ein Gesteck und ein Seelenlicht mitgebracht.

„Das Totengedenken ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher“

Wo man auf dem Friedhof hinschaut gibt es immer mehr Gräber, deren Pflege in andere Hände gegeben wurde. Bernd Gress aus Ettlingenweier bepflanzt mit seiner Frau das Grab seines im Mai verstorbenen Vaters und übt leise Kritik: „Das Totengedenken ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher, es hängt doch oft mit dem Glauben zusammen.“ In Fällen, in denen Angehörige weiter weg wohnen, oder mit der Grabpflege überfordert sind, habe er Verständnis. Für ihn sei es eine Ehrerbietung dem Verstorbenen gegenüber und ein Stück Trauerbewältigung, „wir machen es zum ersten Mal und wir machen es gerne.“

Allerheiligen bleibt für viele Menschen ein wichtiger Tag

Jörg Bingel von der städtischen Garten- und Friedhofsabteilung bestätigt diesen Trend. Mit dem Garten der Ruhe, dem Garten der Erinnerung und dem Garten der Ewigkeit, gebe es auf dem Friedhof drei gärtnerbetreute Felder. Die Zahl der Pflegegräber liege weit über tausend und schon bald müsse ein neues Feld geschaffen werden. Seit 30 Jahren ist Bingel auf dem Friedhof aktiv, zuerst als Baggerfahrer und Totengräber, dann als „Mann für alles“. Er ist Koordinator, sucht mit den Angehörigen das Grab aus und ist auch mal Trostspender für Leute deren Grabdekoration gestohlen wurde. Allerheiligen hat für ihn schon eine große Bedeutung: „Man sieht Leute, die das ganze Jahr nicht auf dem Friedhof sind – es wuselt wie in der Stadt.“

Daher ist das fünfköpfige Team der Friedhofsgärtner besonders bemüht, dass alles schön aussieht. „Wir schneiden die Hecken, kehren Laub zusammen und bepflanzen die Kriegs- und Ehrengräber“, sagt Capo Dieter Wenz. Leider werde der Müll immer mehr zum Problem. An den Tagen vor dem Feiertag falle die drei- bis vierfache Menge an und viele Leute entsorgen einfach alles auf einem Haufen. Bingel und Wenz sind auch für die Friedhöfe in den sechs Stadtteilen zuständig. Es wird ihnen nicht langweilig.