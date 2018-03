Von Klaus Müller

Wie schnell die Zeit vergeht, wird man nächstes Jahr in Neuburgweier unmittelbar erfahren – nämlich dann, wenn der heutige Stadtteil von Rheinstetten sein 800-jähriges Bestehen feiert. Die Vorbereitungen darauf, zumal die paar Monate bis zum Jubiläum schnell vorübergehen, haben längst begonnen. Jetzt befasste sich der Ortschaftsrat mit dem besonderen Ereignis: erste, ganz konkrete Planungen und Überlegungen, das Jubiläum zu feiern, wurden schon auf den Weg gebracht.

Start mit einer Silvesterparty

An Silvester soll nach Auskunft von Ortsvorsteher Gerhard Bauer das „800-Jährige“ eingeläutet werden. Geplant ist eine große Silvesterparty in der örtlichen Festhalle. Federführend sollen die „Weierer Geißböck“ die Party veranstalten. Bei den Geißböck steht 2019 ein (närrisches) Jubiläum an: Der Verein wird 33 Jahre alt.

Einflussgebiet der Grafen von Eberstein

Exkurs: Erstmals erwähnt wurde Neuburgweier 1219 in einer Teilungsurkunde der Gebrüder Eberstein. Über Jahrzehnte befand sich das Dorf im Herrschafts- und Einflussgebiet der Grafen von Eberstein. Seit 1975 gehört die Ortschaft zur inzwischen Großen Kreisstadt Rheinstetten. Mit ein Höhepunkt der Feiern zum „800.“ wird das große Jubiläumsfest vom 28. bis 30. Juni. „Der Festplatz soll hierzu rundum mit Ständen der beteiligten Vereine und einer Bühne versehen werden. Im Mittelpunkt stellen wir Bänke und Tische für die Festbesucher auf.

Die „Dorfcombo“ ist mit dabei

Diese Anordnung war bereits beim Fest ,300 Jahre Baden‘ ein voller Erfolg“, erklärte Ortsvorsteher Bauer. Live-Musik, unter anderem mit der Dorfcombo, reichlich Bewirtung, der eine oder andere Programmpunkt (zum Beispiel ein szenisches Theaterstück, das von der Geschichte Neuburgweiers kündet) zählen ebenso zu den Angeboten am ausgedehnten Festwochenende. Sogar ein Logo gibt’s schon für das Jubiläumsjahr, entworfen von Natalie Dienst von den Weierer Geißböck. Dass alle örtlichen Vereine bei den Festivitäten mitmischen, dass sie selbst Feiern ausrichten werden, versteht sich von selbst. Mit von der Partie wird ebenfalls das Stadtarchiv sein, das unterschiedliche Ausstellungen anbieten möchte. An Feiern, Aktionen und Projekten dürfte es im Jubiläumsjahr sicherlich nicht mangeln.

Budget von 20 000 Euro

„Voll und ganz“, so Bauer, unterstütze der Ortschaftsrat die geplanten Aktionen. Einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, bei der Stadt ein Budget für die Jubiläumsfeierlichkeiten von 20 000 Euro zu beantragen. Überdies wird 2019 eine Ortschronik, ein Buch mit Geschichten von und über Neuburgweier, im Regionalverlag erscheinen. Die Haushaltsmittel dafür bewilligte der Gemeinderat bereits