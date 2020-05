Auf dem Rad um die Welt: 63 platte Reifen und eine geräucherte Python

Anzeige

Dauerregen in Ecuador, Hitze in Marokko, Gegenwind an Australiens Küste – all das hat Dennis Kailing nicht umgehauen. Der heute 29-Jährige ist in 761 Tagen 43.000 Kilometer um die Welt geradelt und hat dabei noch einen Film gedreht.

14 Tage Dauerregen in Ecuador, um die 40 Grad Hitze in Marokko, heftigster Gegenwind an der australischen Ostküste – all das hat Dennis Kailing erlebt. Dazu „Montezumas Rache“ in Peru, Belize und Myanmar, sodass er fürchtete, die Reise nicht fortsetzen zu können. Letztlich aber hat es der heute 29-Jährige geschafft und sich einen Traum erfüllt: einmal mit dem Fahrrad um die Welt.

Mehr als 43.000 Kilometer hat er zurückgelegt in 761 Tagen und dabei 41 Länder auf sechs Kontinenten kennengelernt. „Nur in der Antarktis war ich nicht.“ Von seinem Abenteuer wird Kailing am Freitag, 29. Mai, ab 21.15 Uhr im Autokino der Ettlinger „Kulisse“ am Dickhäuterplatz berichten, wo sein 111 Minuten langer Film „Besser Welt als Nie“ über die Leinwand flimmert.

Auch interessant: Auch Ettlingen hat jetzt ein Autokino

Kailings Film feiert wegen Corona im Autokino Prämerie

Kailing, in der hessischen Kleinstadt Gelnhausen beheimatet, ist mit seinem Werk in Corona-Zeiten in Autokinos zu Gast, da es ihm nicht mehr vergönnt war, den Film in einem regulären Lichtspielhaus zu zeigen. „Wir wollten gerade damit an den Start, da kam der Lockdown“. Vier Jahre Arbeit, davon zwei Jahre für den Dreh und zwei weitere für die professionelle Aufbereitung mit Tonmischung, Soundtrack, Farbkorrektur und Animationen schienen für die Katz.

Bis dann die ersten Autokinos öffneten und „ich wieder Hoffnung schöpfte“, so der Weitgereiste im Gespräch mit den BNN. Einige Kino-Betreiber seien wegen des Formats „Independent-Fahrrad-Doku“ zwar zunächst skeptisch gewesen, hätten sich aber überzeugen lassen und seien nicht enttäuscht worden. „Ein ums andere Mal war ausverkauft.“

Auch interessant: Freiolsheimer Familie geht auf Weltreise

Mit 20 Kilo Gepäck inklusive Drohne unterwegs

Mit 20 Kilo Gepäck – Klamotten, Kameraausrüstung, Drohne, Campingutensilien – machte sich Dennis Kailing 2015 allein auf den Weg. Zuvor hatte er sein Bauingenieurstudium an der FH in Frankfurt mit dem Bachelor abgeschlossen. Die große weite Welt sollte es sein, am besten mit dem Fahrrad, denn „Radreisen fand ich schon immer toll“. Zwischen dem definitiven Entschluss, eine Auszeit zu nehmen, und dem Abschied aus Gelnhausen vergingen gerade mal eineinhalb Monate.

Ich war eigentlich immer sparsam Dennis Kailing, Weltreisender

Die Finanzierung? „Ich war eigentlich immer sparsam“, erzählt der Held im Sattel und lacht. „Sogar mein Konfirmationsgeld habe ich nicht angebrochen.“ War er zu Beginn der zweijährigen Fahrradtour noch davon überzeugt, die Übernachtungen seien wohl der größte Kostenfaktor, machte er schnell eine ganz andere Erfahrung: „Wenn man so unterwegs ist wie ich, lernt man unglaublich nette Menschen kennen, die sich für einen interessieren.“ Viele Nächte sei er daher privat untergekommen, habe beispielsweise im Garten oder Hof zelten oder ein Gästezimmer beziehen dürfen.

Tagesetappen sind zwischen 90 und 230 Kilometern

Teuer sei das Essen gewesen, sagt der Weltenbummler rückblickend, 15 Euro am Tag habe er dafür schon ausgegeben. Denn: „Man braucht für so eine Fahrradtour viel Kraft und muss sich entsprechend mit Kohlenhydraten versorgen.“ 63 platte Reifen gehören zu Denis Kailings Bilanz genauso wie Tagesetappen zwischen 90 und 230 Kilometern.

Das geklaute Handy habe ich wiederbekommen Dennis Kailing, Filmemacher

Drei Routen legte er während der 24 Monate zurück: Gelnhausen – Sydney, Seattle – Rio de Janeiro und Casablanca – Gelnhausen. Nur einmal wurde er Opfer eines Unfalls, der zum Glück glimpflich ausging: Auf Bali fuhr ein Rollerfahrer in sein Rad. Groß passiert ist nichts. Und ausgerechnet vor einer Kirche in Mexiko wurde das Handy aus der Lenkertasche geklaut. „Aber ich habe es wiederbekommen, weil die Dorfgemeinschaft den Dieb aufgespürt hat“.

Einreise in die USA wurde zum Problem

Am exotischsten empfand Kailing die Tage in Osttimor, wo geräucherte Python auf seinem Speiseplan stand, es unberührte Strände, Dschungel, aber kein Wi-Fi gab. Überhaupt das Internet: Das war die wichtigste Verbindung in die Heimat, zu Familie und Freunden, aber auch unverzichtbar, um sich unterwegs die erforderlichen Visa zu beschaffen. Der Abenteurer hat festgestellt: „Mit dem deutschen Reisepass kommt man schon mal ziemlich weit.“

Auch interessant: Karlsruher Fahrradhändler stellen größeren Frühjahrs-Andrang durch Corona-Krise fest

Schwierig sei die Einreise ausgerechnet in die USA gewesen: Die Behörden an der Westküste waren „not amused“ über Kailings Station im Iran. „Letztlich hat‘s dann aber doch geklappt und ich durfte ins Land.“

Nach Corona will er irgendwann wieder losziehen

Derzeit fühlt sich der 29-jährige Kameramann, Regisseur und Autor wohl bei dem, was er tut. Das gleichnamige Buch zum Film „Besser Welt als Nie“ ist inzwischen auf dem Markt und verkauft sich gut, die Kino-Tour läuft. Trotzdem „hab ich Fernweh“, sagt Kailing, um hinterher zu schieben, irgendwann nach Corona werde er wieder losziehen.

Buchtipp: Dennis Kailing: „Besser Welt als nie“, ISBN 978-3-00-06382-2; 16,95 Euro