Im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord können Interessierte mit den „GeoTouren“ den Geschichten der Steine nachforschen. Sie erzählen von Umwelteinflüssen und längst vergangenen Bewohnern wie beispielsweise den Römern. Insgesamt vier der Touren führen derzeit ins Albtal.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Von wegen nur Steine! Wenn die stummen Zeugen, mitunter Abertausende von Jahren alt, erzählen könnten – unglaublich, was sie zu berichten wüssten. Von Römern, die sie als Baumaterial nutzten. Von Sandstürmen, die fruchtbaren Staub, nämlich Löss, in die Region trugen. Oder von Feuersteinen, die den Menschen der Vorzeit das Überleben ermöglichten.

Solche Geschichten aus längst vergangenen Zeiten werden im Albtal wirklich wahr – verschaffen sich im wahrsten Sinne des Wortes Gehör. Gelegenheit, den Spuren der Steine und damit der Geschichte der Menschen zu folgen, bieten ab sofort spannende Touren durch die Erdgeschichte. Es geht um Steine und um deren Bedeutung. Das alles findet sich als Angebot des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord unter der Bezeichnung „GeoTouren“.

Vier Touren im Albtal, drei weitere sollen folgen

Allein im Albtal können Neugierige jetzt vier dieser Touren entdecken. Sie führen nach Ettlingen, nach Bad Herrenalb, nach Marxzell und auf den Dobel. In Kürze sollen nach Auskunft von Bettina Reitze-Lotz, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus, weitere drei Touren folgen – nach Waldbronn, Karlsbad und Straubenhardt, allesamt Mitgliedsgemeinden der Tourismusgemeinschaft.

Eine Art Premieren-Tour gab es nun in Ettlingen. Gerade zur rechten Zeit, konstatierte Oberbürgermeister Johannes Arnold. In Zeiten von Corona sei der regionale Tourismus wieder stark nachgefragt.

Kaum zu glauben – und das zeigte sich bereits bei einigen wenigen Stationen durch Ettlingen – was Steine zu erzählen haben. Zum Beispiel der Brunnen bei der St. Martin Kirche. Der dort verbaute, wohl besser installierte Stein stammt aus der Römerzeit.

Landschaftsexperte Andreas Megerle berichtet von der „A5“ der Römer

Spannend ist auch die Färbergasse, durch die vormals wahrscheinlich die „A5“ der Römer führte. Diese und eine Vielzahl weiterer solcher Erzählungen und Informationen hat der Geograf und Landschaftsexperte Andreas Megerle erarbeitet. Er stellte die Geo-Touren durchs Albtal zusammen.

Übrigens: Niemand muss Ausschau nach irgendwelchen Infotafeln halten. Das notwendige Material zu den Touren befindet sich in einer „GeoBox“. Sie enthält genaue Tourenbeschreibungen mit Karte und Anlaufpunkten, eine Sammlung Steine, eine Lupe und nicht zu vergessen eine Geofibel mit Basiswissen für angehende junge und auch ältere „Steinerforscher“.

Die Box können in den Infozentren, in den Rathäusern oder beispielsweise in den Bürgerbüros der beteiligten Gemeinden gegen ein Entgelt von 12,50 Euro erworben werden. Entworfen wurde die Box in Zusammenarbeit mit Megerle von Grafiker Bernd Schuler (Agentur XX Design Partner). Alternativ kann die Box online unter www.naturparkschwarzwald.de oder unter www.albtal-tourismus.de bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.