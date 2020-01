Aufreger vor dem Auftritt der Dorfrocker in Ettlingen-Bruchhausen

Anzeige

Spielen die Dorfrocker bei ihrem Auftritt in Ettlingen-Bruchhausen vor leerem Haus? Wohl kaum, auch wenn einer oder mehrere Unbekannte in den vergangenen Tagen Hinweisplakate der Musikgruppe für deren Konzert in der Franz-Kühn-Halle in Bruchhausen „professionell“ mit einem Druckstreifen überklebt haben. Ein „kleiner Aufreger“ im Dorf: Dort steht jetzt drauf „Konzert entfällt“.

„Mitnichten“, sagt Oliver Haunschild von der Feuerwehrabteilung in Bruchhausen. Er wandte sich jetzt hilfesuchend an die BNN mit der Bitte, doch die Musikfans nochmals darauf hinzuweisen, dass die Dorfrocker auf alle Fälle in Bruchhausen auf der Bühne stehen.

Das ist Sabotage. Oliver Haunschild von der Feuerwehr

„Das ist Sabotage von jemandem, der aus Neid die Aufkleber auf unsere großen Plakate aufgebracht hat. Das ist kriminell und schadet uns.“ Er hat beim Polizeirevier in Ettlingen Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Der dortige Leiter des Ermittlungsdienstes hat wenig Hoffnung, dass man dem Urheber auf die Schliche kommt: „Das müsste schon mit Kommissar Zufall einhergehen.“ Will heißen, jemand muss die nächtliche Aktion beobachtet und/oder sich ein Autokennzeichen gemerkt haben.

Vielleicht spreche sich die Tat auch in bestimmten Kreisen, die Schadenfreude an der Sachbeschädigung haben, herum. Sorgen, dass die Musikveranstaltung ein „Flop“ werden könnte, muss man allerdings nicht haben. Die Bruchhausener Feuerwehrleute haben die Karten schon ganz gut unter die Leute gebracht.

Tour „Vom Land fürs Land“

Das Gastspiel der Dorfrocker ist übrigens Teil einer Tour, die unter dem Motto „Vom Land fürs Land“ steht und durch viele kleine Orte in Deutschland führt. Die Dorfrocker sind eine deutsche Musikgruppe aus dem unterfränkischen Kirchaich. Ihre Musik ist dem Bereich „Party-Rock“ zuzuordnen und enthält Stilelemente der volkstümlichen Musik, der Rockmusik, des Schlagers und der Country-Musik. Flapsig gesagt sind sie als Art „Volks Rock ’n’ Roller“ im Stile des Tirolers Andreas Gabalier in hiesigen Breiten unterwegs.

Einer ihrer bekannten Titel lautet „Auf das Leben“. Vor wenigen Tagen ist ihr neues Album „Hallo alle Mann“ erschienen. Die Dorfrocker sind insbesondere bei vielen Feiern und Festen von Feuerwehren im Land präsent.

Wie aus den Kreisen der Dorfrocker erstaunt zu hören war, ist es das erste Mal, dass die Plakate der Musikgruppe mit einer solchen Fehlinformation vor einem Auftritt „verziert“ worden sind.

Zeugenaufruf: Hinweise zur Sache nimmt die Polizei unter (0 72 43) 3 20 03 12 entgegen.