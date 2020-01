Bad Herrenalb: Für den Ex-Bürgermeister gibt’s zum Abschied einen Rucksack und ein Portrait

Anzeige

Wertschätzung, Respekt und Dank gab es für den Herrenalber Bürgermeister Norbert Mai bei der offiziellen Verabschiedung aus dem Amt im sehr vollen Kurhaus. Landrat, Landtagsabgeordnete, Bürgermeisterkollegen aus dem Albtal und dem Enztal, politische Wegbegleiter und Freunde sowie viele Bürger waren gekommen, um Mai mit guten Wünschen in den Ruhestand zu verabschieden.

Von unserer Mitarbeiterin Birgit Graeff-Rau

Als „Knaller des Abends“ präsentierte der stellvertretende Bürgermeister Christian Romoser den Moderator Hansy Vogt als Überraschungsgast, der spritzig durch das Programm führte. „Es macht mir keine Freude, einen geschätzten Bürgermeister zu verabschieden“, meinte der Calwer Landrat Helmut Riegger.

Die Stadt, wie sie sich heute präsentiere, sei das Ergebnis der Arbeit Mais. Dabei sei die Gartenschau die entscheidende Etappe für zukunftsweisende Investitionen gewesen, betonte Riegger. „Die Kurstadt steht heute ganz anders da, sie ist jetzt wieder interessant“, sagte Riegger.

Im Kreistag, dem Mai 15 Jahre angehörte, habe er stets über den Tellerrand hinaus geschaut. „Nach 16 Jahren geht eine sehr gute Amtszeit zu Ende“, meinte Bürgermeisterstellvertreter Romoser. Man habe gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet, auch bei unterschiedlicher Meinung.

„Die Diskussionen verliefen stets fair, und am Ende haben wir für das Wohl unserer Stadt entschieden und an einem Strang gezogen“, so Romoser. Im großen Projekt Gartenschau sei dieser Funke auf die Bürger über gesprungen, dies sei ein Verdienst von Norbert Mai.

Als Geschenk des Gemeinderates und der Ortschaftsräte ließ er den scheidenden Schultes ein Portrait enthüllen. „Das ist zwar ein Geschenk für Sie, aber wir hätten es gern als Dauerleihgabe, damit es im Ratssaal hängt“, erklärte Romoser.

Als Zäsur in der Stadtgeschichte bezeichnete der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke (CDU) das Ende der Ära Mai. „Sie haben sich immer als erster Diener der Bürger gesehen und zum Wohl der Stadt gearbeitet“, lobte Blenke. „Die Impulse der Gartenschau haben dem Albtal gut getan und es überregional bekannt gemacht“, bedankte sich der Dobler Bürgermeister Christoph Schaack für die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus.

Herzliche Worte des Dankes gab es für Mai auch von Rainer König im Namen aller Herrenalber Vereine. Als „tollen Chef“ bezeichnete Personalratsvorsitzende Anne Hertel den scheidenden Bürgermeister, dem sie den Dank der Mitarbeiter überbrachte. „Du kannst zufrieden sein mit dem, was Du erreicht hast“, bekräftigte der Wildberger Bürgermeister Ulrich Bünger für den Gemeindetag Baden-Württemberg.

„Ich bin überrascht und echt gerührt, was hier heute Abend geboten wird“, erwiderte Mai. Das Portrait, das künftig im Ratssaal hängen werde, empfinde er als riesengroße Ehre. In einem kurzen Rückblick ging er auf die Arbeit seiner 16-jährigen Amtsperiode ein. „Wir haben gemeinsam das Jahrhundertprojekt Gartenschau zu der größten Erfolgsgeschichte unserer Stadt machen können“, meinte er.

Mit anhaltendem und stehendem Applaus verabschiedeten die rund 500 Gäste im Kurhaus Norbert Mai in den Ruhestand. Gartenschau-Feeling kam auf, als Hansy Vogt die Gartenschauhymne „Blütentraum und Schwarzwaldflair“ erklingen ließ, da hielt es die Gäste nicht auf den Stühlen. Trachtengruppe, Sunshine-Chor und der Chor der Falkensteinschule umrahmten den Abend, bevor Saxofonistin Maike Purps mit dem Song „My way“ den musikalischen Schlusspunkt setzte.