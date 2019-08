Bahnstrecken der S1 und S11 im Albtal bis 11. September gesperrt

Anzeige

Bahnfahrer im Albtal müssen sich in den nächsten anderthalb Wochen auf einige Unannehmlichkeiten gefasst machen: Die Strecken der Linien S1 und S11 zwischen Ettlingen und Bad Herrenalb sowie zwischen Ettlingen und Ittersbach sind von Freitagabend, 22 Uhr, an bis voraussichtlich zum 11. September, vier Uhr morgens, gesperrt.

Die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) hatte bereits im Juli über die Sperrungen informiert. Ein Ersatzverkehr ist demnach eingerichtet. Allerdings dürfen in den Bussen keine Fahrräder mitgenommen werden.

Weitere Informationen, etwa zum Fahrplan des Schienenersatzverkehrs, gibt es auf der Internetseite der AVG.

Bauarbeiten an den Strecken der S1 und S11

Grund für die Sperrungen sind Bauarbeiten. So werden etwa Schienen erneuert, Weichen instandgesetzt und Bahnübergänge erneuert. Am Bahnhof Waldbronn-Busenbach wird zudem ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen.

