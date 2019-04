Balance und Kraft: Beeindruckende „Akrokultur“ ist eine Kunst für sich

Anzeige

600 Akrobaten – auch aus Russland, England oder Spanie -tummelten sich am letzten April-Wochenende in Karlsbad. Das 25. Akrobatik-Festival konnte mit zahlreichen Workshops konnte nicht in Karlsruhe über die Bühne gehen. Das KIT-Sportzentrum stand nicht zur Verfügung. Die Albtalgemeinde, genauer gesagt der SV Langensteinbach, sprang ein.

Akrobatik sprengt alle Grenzen. „Wo kommst du her? Klebe einen Punkt auf deine Stadt“, steht neben einer Landkarte von Deutschland, auf der rote Punkte in alle Himmelsrichtungen verteilt sind. Aber die Karte reicht nicht aus. Auf den Rändern steht handschriftlich ergänzt Göteborg, Graz, Moskau, Katalonien oder Trento. Auch London, Tel Aviv und Nijmegen sind auf dem 25. Karlsruher Akrobatikfestival vertreten. „Selbst aus dem westafrikanischen Guinea sind vier Athleten angereist“, so Alicia Rohnacher vom SV Langensteinbach, eine von zehn Organisatorinnen der viertägigen Veranstaltung, die mit 70 Helfern unter dem Motto „Akrokultur – 25 Jahre ohne Dehntechnik“ erstmals in Karlsbad-Langensteinbach „über die Matten“ geht, denn das Sportzentrum des KIT stand nicht zur Verfügung. Rohnacher betont die sofortige Zusage durch den Karlsbader Bürgermeister Jens Timm, der die Hallen zur Verfügung stellte.

600 Akrobaten am Werk

Um die 600 Akrobaten – sie schlafen in Zelten – bevölkern das Gelände rund um die Becker-Halle, die als zentrale Übungshalle komplett mit weichen Bodenmatten ausgelegt ist. Alle laufen barfuß oder auf Strümpfen, bereit für die zahlreichen Workshops, die das Programm ausweist. Von der Decke hängen Vertikaltücher und Longen mit Gurten zur Sicherung der Athletinnen und Athleten bei anspruchsvollen Figuren. Die können schon mal bis zur Hallendecke reichen, wenn vier Personen übereinander auf den Schultern balancieren. Peter Eisemann aus Karlsruhe, seit 25 Jahren dabei, erinnert sich: „Begonnen hat es an der Universität in den Siebzigerjahren mit einer Jongliergruppe. Daraus hat sich in den Achtzigerjahren eine Akrobatikgruppe entwickelt.“ Im Prinzip seien alle Akrobaten auch Akademiker. Der Nachwuchs käme auch aus dem Bereich Jugendzirkus, den es fast in jeder Stadt gebe sowie aus den Turnvereinen. Nicht zu verwechseln sei die Zirkusakrobatik mit der Sportakrobatik, wo „mit einheitlichem Trikot aufgetreten wird und Wertungsrichter Haltungsnoten verteilen.“

Niederlande als Vorreiter

Vor 30 Jahren sei die Fachsprache noch Niederländisch gewesen, wie Bolk für den Schulterstand oder Snoek für die Fliegerfigur. Es gehe darum, den Schwerpunkt zu finden und das Gleichgewicht zu halten. Fons Bennink aus Nijmegen/Niederlande, der von Zirkusartisten gelernt hat, betont: „Über die Technik kommst du zum Kunststück.“ Ob Oberperson oder Unterperson, jeder müsse seine Rolle kennen. Der 72-Jährige ist ein gefragter Workshop-Lehrer, der Grundlagen der Akrobatik vermitteln kann: „Mach erst mal deine Linie fest!“ Die Atmosphäre in der Halle ist familiär. Unermüdlich werden Körper ausbalanciert oder gestemmt.

Ein Höhepunkt im „Tollhaus“

Der Höhepunkt des Wochenendes fand am Freitagabend im Karlsruher Tollhaus mit der Gala-Show „Vivarium Artisticum“ statt. 62 Teilnehmer zeigten in einer internationalen Varieté-Show ihr Können. „Als Piraten haben Kinder vom SV Langensteinbach mit dem Einrad, mit Flic-Flacs und Fliegerfiguren eine Geschichte erzählt“, berichtet Alicia Rohnacher.